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Звезду "50 оттенков серого" подвело соблазнительное платье со смелым разрезом

11 июня 2024 12:47
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Звезду "50 оттенков серого" подвело соблазнительное платье со смелым разрезом
Актриса Дакота Джонсон. Фото: Bakgrid
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Звезда "50 оттенков серого" актриса Дакота Джонсон чуть не стала жертвой конфуза на красной дорожке. Звезда в облегающем прозрачном синем платье раздавала автографы на премьере картины "Папочка" на кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке, когда ветер обнажил больше, чем Дакота планировала.

Об этом пишет Daily Mail.

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34-летняя актриса поразила прозрачным платьем с кружевным бельем под ним,  в то время как порыв ветра обнажил частично ягодицы звезды. Дакота играет в фильме вместе с Шоном Пенном. "Папочка" был спродюсирован независимой развлекательной компанией, и Джонсон и Пенн являются единственными звездами драмы. Герои едут в такси по Нью-Йорку из аэропорта Джона Кеннеди в центр Манхэттена, в то время как зритель наблюдает за разговором между ними.

 

Актриса Дакота Джонсон
Актриса Дакота Джонсон. Фото: Bakgrid

 

Актриса Дакота Джонсон
Актриса Дакота Джонсон. Фото: Bakgrid

 

Актриса Дакота Джонсон
Актриса Дакота Джонсон. Фото: Bakgrid

 

Первоначально написанный как пьеса, сценарий "Папочка" был написан драматургом Кристи Холл, которая также была режиссером. Во время поездки в такси водитель (Пенн) и пассажир (Джонсон) — незнакомцы, обсуждающие разные темы — от романтической любви до детской травмы.

Холл сказала Entertainment Weekly в прошлом году: "Мне кажется, легче обнажить свою душу перед кем-то, например, таксистом, потому что ты знаешь, что больше никогда его не увидишь".

Напомним, похудевшая певица Кристина Агилера поразила фото в корсете. А ранее американская певица Майли Сайрус снялась в откровенном образе.

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