Звезду "Дюны" обвинили в унижении коллег

Актер Тимоти Шаламе. Фото: Reuters

В июне завершились съемки байопика о Бобе Дилане "Совершенно неизвестный" режиссера Джеймса Менголда. Вскоре после этого работавшие над проектом инсайдеры рассказали о токсическом поведении на съемочной площадке исполнителя главной роли Тимоти Шаламе.

Об этом пишет Daily Mail.

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Несколько источников рассказали, что актер, успевший благодаря своим интервью и появлениям на шоу заработать репутацию милого приземленного парня, в обычной жизни ведет себя не лучшим образом.

Актер Тимоти Шаламе возмутил коллег. Фото: Reuters

"Он был настоящим параноиком. Нам запрещалось смотреть ему в глаза и даже представляться ему перед началом работы", — поделился опытом "общения" с Шаламе один из членов съемочной группы.

По словам источников, однажды Тимоти разозлился и начал "сыпать проклятиями" на ассистентку продюсера за то, что та случайно сняла его на камеру, когда фотографировала солнечное затмение. В результате охранник забрал у девушки телефон, просмотрел его содержимое и заставил удалить все снимки. А через 20 минут Шаламе якобы потребовал от продюсеров, чтобы те разослали всему касту и персоналу электронные письма — говорилось, что рядом с Тимоти запрещено пользоваться телефонами.

Актер Тимоти Шаламе чувствовал враждебность к дублерам. Фото: Reuters

Рассказавший эту историю инсайдер отметил, что если Шаламе был поблизости, то телефонами запрещалось пользоваться даже для того, чтобы решать важные вопросы. Также, по заверениям источников, актер ненавидел, когда съемочная группа наблюдала за репетициями, и чувствовал особую враждебность к дублерам, которые помогали осветителям настраивать оборудование перед его приходом на площадку.

Кроме того, был случай, когда Шаламе получил в единоличное использование трейлер с туалетом, причем сделал это в последнюю минуту. Произошло это в особенно насыщенный съемочный день, так что примерно 120 актерам массовки и 150 членам съемочной группы пришлось выстраиваться в очереди у другой уборной.

Актер Тимоти Шаламе попал в скандал. Фото: Reuters

"Ему наплевать на всех, кроме себя", — заявил один из инсайдеров.

Впрочем, источником токсичной атмосферы на площадке, как утверждается, был не только Тимоти, но и режиссер фильма. Как говорят инсайдеры, Менголд был груб и жесток с подчиненными, а однажды даже применил физическую силу, толкнув помощника. Единственным, кому не доставалось от него, была главная звезда фильма Тимоти.

"Режиссер молился на землю, по которой ходил Тимоти, потому что его звездный статус принес проекту финансирование. В последний день съемок Менголд сказал речь, и она была лишь о Тимми. О том, как съемочная группа вдохновлялась им и была тронута его игрой. Никого из персонала он не поблагодарил", — рассказал собеседник издания.

Об актере Тимоти Шаламе гневно высказались коллеги. Фото: Reuters

Но все хорошо отзывались об Эль Фаннинг и Эдварде Нортоне. Следует также упомянуть, что один из собеседников не подтвердил большую часть заявлений своих коллег. Он сказал, что требование не приближаться к Тимоти могло исходить от продюсеров, а личный туалет для главной звезды и запрет на фото — обычные для этого бизнеса вещи.

Тимоти Шаламе известен тем, насколько серьезно он относится к своей профессии. По слухам, именно из-за своей карьеры в Голливуде он редко видится и практически не появляется на публике вместе со своей возлюбленной Кайли Дженнер. И это очень не нравится маме Кайли, Крис Дженнер.

Напомним, невеста звезды "Дюны" поразила откровенными фото в бикини. А раньше мы писали, что Кайли Дженнер взорвала сеть поцелуями с Тимоти Шаламе.