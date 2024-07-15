Зірку "Дюни" звинуватили у зневазі до колег

Актор Тімоті Шаламе. Фото: Reuters

У червні завершилися зйомки байопіка про Боба Ділана "Цілком невідомий" режисера Джеймса Менголда. Незабаром після цього інсайдери, які працювали над проектом, розповіли про токсичну поведінку на знімальному майданчику виконавця головної ролі Тімоті Шаламе.

Про це пише Daily Mail.

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Тімоті Шаламе розлютив колег

Декілька джерел розповіли, що актор, який встиг завдяки своїм інтерв'ю та появам на шоу заробити репутацію милого приземленого хлопця, у звичайному житті поводиться як діва.

Актор Тімоті Шаламе обурив колег. Фото: Reuters

"Він був справжнім параноїком. Нам заборонялося дивитися йому в очі і навіть представлятися йому перед початком роботи", — поділився досвідом "спілкування" з Шаламе один із членів знімальної групи.

За словами джерел, одного разу Тімоті розлютився і почав "сипати прокльонами" на асистентку продюсера за те, що та випадково зняла його на камеру, коли фотографувала сонячне затемнення. У результаті охоронець забрав у дівчини телефон, переглянув його вміст та змусив її видалити усі знімки. А через 20 хвилин Шаламе нібито зажадав від продюсерів, щоб ті розіслали всьому касту та персоналу електронні листи — у них говорилося, що поряд з Тімоті заборонено користуватися телефонами.

Актор Тімоті Шаламе відчував ворожість до дублерів. Фото: Reuters

Інсайдер, який розповів цю історію, зазначив, що якщо Шаламе був поблизу, то телефонами заборонялося користуватися навіть для того, щоб вирішувати важливі питання. Також, як запевняють джерела, актор ненавидів, коли знімальна група спостерігала за репетиціями, і відчував особливу ворожість до дублерів, які допомагали освітлювачам налаштовувати обладнання перед його приходом на майданчик.

Крім того, був випадок, коли Шаламе отримбав у одноосібне користування трейлер із туалетом, причому зробив це в останню хвилину. Відбулося це особливо насичений знімальний день, так що приблизно 120 акторам масовки і 150 членам знімальної групи довелося шикуватися в черзі біля іншої вбиральні.

Актор Тімоті Шаламе потрапив у скандал. Фото: Reuters

"Йому начхати на всіх, крім себе", — заявив один із інсайдерів.

Втім, джерелом токсичної атмосфери на майданчику, як стверджується, був не лише Тімоті, а й режисер фільму. Як кажуть інсайдери, Менголд був грубий і жорстокий з підлеглими, а одного разу навіть застосував фізичну силу, штовхнувши помічника. Єдиним, кому не діставалося від нього, був головна зірка фільму Тімоті.

"Режисер молився на землю, по якій ходив Тімоті, тому що його зоряний статус приніс проекту фінансування. В останній день зйомок Менголд сказав мова, і вона була цілком про Тіммі. Про те, як знімальна група надихалася ним і була зворушена його грою. Нікому з персоналу він не подякував", — розповів співрозмовник видання.

Про актора Тімоті Шаламе гнівно висловилися колеги. Фото: Reuters

Але всі добре відгукувалися про Ель Фаннінг та Едварда Нортона. Варто також згадати, що один із співрозмовників не підтвердив більшу частину заяв своїх колег. Він сказав, що вимога не наближатися до Тімоті могла йти від продюсерів, а особистий туалет для головної зірки та заборона фотографування — звичайні для цього бізнесу речі.

Тімоті Шаламе відомий тим, наскільки серйозно він ставиться до своєї професії. За чутками, саме через свою кар'єру в Голлівуді він нечасто бачиться і практично не з'являється на публіці разом зі своєю коханою Кайлі Дженнер. І це дуже не подобається мамі Кайлі, Кріс Дженнер.

Нагадаємо, наречена зірки "Дюни" вразила відвертим фото у бікіні. А раніше ми писали, що Кайлі Дженнер підірвала мережу поцілунками з Тімоті Шаламе.