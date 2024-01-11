Звезду "Друзей" Мэттью Перри обвинили в абьюзе

Актер Мэттью Перри. Фото: instagram.com/mattyperry4/

Актер Мэттью Перри оказался в центре скандала. Звезду "Друзей" обвинили в насилии над бывшей невестой Молли Гурвиц.

Об этом пишет Daily Mail.

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В День святого Валентина между актером и его бывшей случилась серьезная ссора. Звезда даже потерял контроль над собой.

"Он швырнул в нее кофейный столик и сказал, что она сумасшедшая. Он ненавидел ее за то, что она его покинула, и имел ужасные проблемы с одиночеством", — сообщил инсайдер.

Также источники отметили, что актер был дружелюбен со своими знаменитыми друзьями, но с обычными людьми он обращался совсем по-другому.

"Мужчина, которого знали его близкие, и мужчина, которого видел мир, были двумя очень разными людьми. Он мог быть невероятно замкнутым, злым и подлым", — добавил инсайдер.

Мэтью Перри и Молли Гурвиц начали встречаться в 2018 году. В 2020 актер сделал ей предложение руки и сердца, однако до свадьбы пара так и не дошла. Летом 2021 года они объявили о разрыве.

В мемуарах Перри 2022 года утверждал, что наконец-то трезв после нескольких неудачных попыток очиститься и лично отдал на лечение 9 миллионов долларов.

Но после его смерти стало известно, что это неправда и что он "никогда не был чист".

Несмотря на постоянную бригаду медсестер, Перри знакомился с молодыми девушками в приложениях для знакомств и заставлял их доставлять лекарства — часто оксиконтин — в его имение за 6 миллионов долларов.

Количество кетамина, обнаруженное в его организме, походило на уровень, используемый для анестезии пациентов в больнице.

С тех пор Перри описывали как "невероятно отшельника", а также как "злого и подлого".

Новость стала известна после того, как полицейское расследование смерти Мэтью Перри объявили официально закрытым. Звезду "Друзей" нашли мертвым в гидромассажной ванне своего дома в Лос-Анджелесе 28 октября. Его смерть сочли "случайной", и департамент полиции Лос-Анджелеса подтвердил журналу People, что закрыл дело.

Об этом свидетельствуют и онлайн-записи. Причиной его смерти назвали действие кетамина, утопление, ишемическую болезнь сердца и влияние бупренорфина, рецептурного препарата, часто используемого для лечения опиоидной зависимости.

Напомним, всемирно известный актер перед суицидом потерял роль в большом проекте.

Ранее Тейлор Свифт пригласила на свой концерт семью погибшей фанатки.