Звезду фильма-мюзикла "Трон" нашли мертвой в ее доме
В США скончалась голливудская актриса Синди Морган. Она известна по роли Лэйси Андеролл в фильме "Гольф-клуб" и Лори в оригинальной ленте Disney "Трон".
Об этом сообщает издание Variety.
Смерть звезды Disney
Офис шерифа округа Палм-Бич во Флориде подтвердил, что Морган скончалась естественной смертью. Правоохранители не смогли уточнить, когда она ушла из жизни. Тело Синди обнаружили за день до нового года. Впрочем, в последний раз живой актрису видели 19 декабря. Сообщили об этом только сейчас. Морган было 69 лет.
Морган получила популярность благодаря роли блондинки Лэйси в спортивной комедии 1980 года "Гольф-клуб", где в главных ролях снялись Билл Мюррей, Чеви Чейз и Родни Денджерфилд.
После участия в таких сериалах, как "Лодка любви", Vega$ и "Чипсы", она сыграла главную роль программиста Лори Бейнс и Йори (альтер эго) в фильме "Трон" 1982 года. Морган вернулась в мир "Трон" как голос Ma3a в вышедшей в 2003 году видеоигре "Трон 2.0".
Напомним, ранее мы писали, что голливудский актер немецкого происхождения Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе вместе с двумя дочерьми. Также мы рассказывали, что в возрасте ста лет скончалась звезда "Мэри Поппинс", британская актриса Глинис Джонс.
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