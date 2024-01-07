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Звезду фильма-мюзикла "Трон" нашли мертвой в ее доме

7 января 2024 10:55
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Звезду фильма-мюзикла "Трон" нашли мертвой в ее доме
Голливудская актриса Синди Морган. Фото: CitizenSide
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В США скончалась голливудская актриса Синди Морган. Она известна по роли Лэйси Андеролл в фильме "Гольф-клуб" и Лори в оригинальной ленте Disney "Трон".

Об этом сообщает издание Variety.

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Офис шерифа округа Палм-Бич во Флориде подтвердил, что Морган скончалась естественной смертью. Правоохранители не смогли уточнить, когда она ушла из жизни. Тело Синди обнаружили за день до нового года. Впрочем, в последний раз живой  актрису видели 19 декабря. Сообщили об этом только сейчас. Морган было 69 лет.

Синди Морган в фильме "Трон". Фото: Giant Freaking Robot

Морган получила популярность благодаря роли блондинки Лэйси в спортивной комедии 1980 года "Гольф-клуб", где в главных ролях снялись Билл Мюррей, Чеви Чейз и Родни Денджерфилд.

После участия в таких сериалах, как "Лодка любви", Vega$ и "Чипсы", она сыграла главную роль программиста Лори Бейнс и Йори (альтер эго) в фильме "Трон" 1982 года. Морган вернулась в мир "Трон" как голос Ma3a в вышедшей в 2003 году видеоигре "Трон 2.0".

Синди Морган в молодости. Фото: People

Напомним, ранее мы писали, что голливудский актер немецкого происхождения Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе вместе с двумя дочерьми. Также мы рассказывали, что в возрасте ста лет скончалась звезда "Мэри Поппинс", британская актриса Глинис Джонс.

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