Эмму Уотсон заметили с новым парнем.

Звезду Гарри Поттера застукали за поцелуями с новым бойфрендом после разрыва с сыном миллиардера
Звезду фильмов о Гарри Поттере Эмму Уотсон "спалили" за поцелуями с загадочным мужчиной. Актриса закрутила новый роман спустя год после разрыва со своим бойфрендом Брэндоном Грином, сыном британского миллиардера.
Об этом сообщает The Sun.
Гермиона закрутила новый роман
Популярная актриса нашла новую любовь. Эмму застукали за поцелуями с загадочным брюнетом. Звезда казалась счастливой во время нежностей со своим новым парнем. Он положил руку ей на плечо, притягивая ее к себе, а она смотрела на него с восторгом.
Влюбленные выбрали для встречи похожие рубашки оверсайз светло-голубого цвета. Звезда дополнила свой образ солнцезащитными очками с белой оправой и распустила волосы.
Уотсон рассталась со своим бойфрендом Брэндоном Грином, сыном британского миллиардера в мае прошлого года. Их роман продлился 1,5 года. Пара познакомилась с родителями друг друга и вместе проводила время в романтических путешествиях по Европе.
Напомним, звездный футболист Дэвид Бекхэм впервые признался, что "всегда знал, что будет" со своей женой Викторией, еще до первой встречи. А также певец Джастин Бибер зачаровал совместными фото с беременной женой Хейли Бибер.
Читайте Новини.LIVE!