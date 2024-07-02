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Звезду Гарри Поттера застукали за поцелуями с новым бойфрендом после разрыва с сыном миллиардера

2 июля 2024 10:32
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Эмму Уотсон заметили с новым парнем.
Голливудская актриса Эмма Уотсон. Фото: instagram.com/candy.watsonn
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Звезду фильмов о Гарри Поттере Эмму Уотсон "спалили" за поцелуями с загадочным мужчиной. Актриса закрутила новый роман спустя год после разрыва со своим бойфрендом Брэндоном Грином, сыном британского миллиардера.

Об этом сообщает The Sun.

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Популярная актриса нашла новую любовь. Эмму застукали за поцелуями с загадочным брюнетом. Звезда казалась счастливой во время нежностей со своим новым парнем. Он положил руку ей на плечо, притягивая ее к себе, а она смотрела на него с восторгом.

Влюбленные выбрали для встречи похожие рубашки оверсайз светло-голубого цвета. Звезда дополнила свой образ солнцезащитными очками с белой оправой и распустила волосы.

Эмму Уотсон закрутила новый роман
Актриса Эмма Уотсон с незнакомцем. Фото: Supplied
Эмму Уотсон скрывает нового бойфренда
Актриса Эмма Уотсон с незнакомцем. Фото: Supplied

Уотсон рассталась со своим бойфрендом Брэндоном Грином, сыном британского миллиардера в мае прошлого года. Их роман продлился 1,5 года. Пара познакомилась с родителями друг друга и вместе проводила время в романтических путешествиях по Европе.

Напомним, звездный футболист Дэвид Бекхэм впервые признался, что "всегда знал, что будет" со своей женой Викторией, еще до первой встречи. А также певец Джастин Бибер зачаровал совместными фото с беременной женой Хейли Бибер.

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