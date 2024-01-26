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Звезду Playboy нашли мертвой в собственной квартире

26 января 2024 09:45
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Звезду Playboy нашли мертвой в собственной квартире
Модель Масуими Макс. Фото: instagram.com/masuimimax/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Модель Playboy Масуими Макс скончалась в возрасте 45 лет. Модель и актрису, которая снялась в Maxim и в фильме с Семиэлем Л.Джексоном и Ice Cube, обнаружили в ее доме в Лас-Вегасе.

Об этом пишет Daily Mail.

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Офицеры полиции получили звонок к 8:30 утра и прибыли в дом Масуими в Вегасе, где они обнаружили ее. На данный момент нет следов преступления, но будет проведено расследование его смерти.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by MⒶSUiMi ⋆ MⒶX (@masuimimax)

Ее последняя публикация в Instagram была сделана шесть дней назад, она анонсировала событие, в котором собиралась принять участие. Мероприятие Vegas Chaos должно состояться 27 января в The Dive Bar. Пока неизвестно, пройдет ли событие после смерти Макс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by MⒶSUiMi ⋆ MⒶX (@masuimimax)

После начала карьеры модели в 2000 году Макс появлялась в ряде изданий. Кроме Playboy она также была представлена в Maxim, Alt Magazine и Bizarre Magazine, а также в других изданиях. Макс снялась в Cornman: American Vegetable Hero, Giantess Battle Attack, а также сыграла роль в фильме XX: State of the Union, где снимался Сэмюэль Л. Джексон и Ice Cube в главных ролях.

В последние годы она преимущественно переключилась на работу модели и собрала более 300 тысяч подписчиков на своей странице в Instagram. После новостей о ее смерти поклонники в социальной сети выразили соболезнования.

"Это так грустно. Она была так уникальна. Было мило, когда я имел возможность встретиться с ней на мероприятии в 2017 году. До свидания, Масуими. Надеюсь, ты в лучшем месте".

"Всегда прокладывала свой собственный путь", — пишут в сети.

Напомним, скончался актер сериала "Беверли-Хиллз, 90210".

Ранее основатель группы Boney M скончался в возрасте 82 лет.

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