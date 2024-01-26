Зірку Playboy знайшли мертвою у власній квартирі

Модель Масуїмі Макс. Фото: instagram.com/masuimimax/

Модель Playboy Масуімі Макс померла у віці 45 років. Модель і актрису, яка знялася в Maxim і знімалася у фільмі з Семіелем Л.Джексоном та Ice Cube, знайшли в її будинку в Лас-Вегасі.

Про це пише Daily Mail.

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Офіцери поліції отримали дзвінок до 8:30 ранку і прибули в будинок Масуімі у Вегасі, де вони знайшли її. На цю мить немає слідів злочину, але буде проведено розслідування її смерті.

Її остання публікація в Instagram була зроблена шість днів тому, вона анонсувала подію, в якій збиралася взяти участь. Захід Vegas Chaos має відбутися 27 січня в The Dive Bar. Поки невідомо, чи відбудеться подія після смерті Макс.

Після початку кар'єри моделі в 2000 році Макс з'являлася в низці видань. Окрім Playboy, вона також була представлена в Maxim, Alt Magazine та Bizarre Magazine, а також в інших виданнях. Макс знялася в Cornman: American Vegetable Hero, Giantess Battle Attack, а також зіграла роль у фільмі xXx: State of the Union, де знімався Семюель Л. Джексон і Ice Cube у головних ролях.

Останніми роками вона переключилася переважно на роботу моделі і зібрала понад 300 тисяч підписників на своїй сторінці в Instagram. Після новин про її смерть шанувальники у соціальній мережі висловили свої співчуття.

"Це так сумно. Вона була такою унікальною. Так було мило, коли я мав нагоду зустрітися з нею на заході ще в 2017 році. До побачення, Масуімі. Сподіваюся, ти в кращому місці".

"Завжди торувала свій власний шлях", — пишуть у мережі.

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