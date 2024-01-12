Звезду сериала "Американская история ужасов" заметили в инвалидной коляске на улице

Актриса Джессика Лэнг. Фото: Page Six

Титулованная голливудская актриса Джессика Лэнг провела время со своим единственным сыном Сэмюэлем Уокером Шепардом. Звездная семья прогулялась по улицам Нью-Йорка. 74-летняя знаменитость все время сидела в инвалидной коляске.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Джессика Лэнг в инвалидной коляске

Прогулка является редким явлением, поскольку 36-летний Сэмюэль предпочитает жить вне центра внимания. Он сын покойного актера и драматурга Сэма Шепарда. Во время прогулки Сэмюэль пытался держаться сдержанно в бейсбольной кепке и поднятом капюшоне.

Актриса Джессика Лэнг с сыном. Фото: Page Six

Двухразовая лауреатка премии "Оскар", а также обладательница пяти "Золотых глобусов" в инвалидной коляске временно. По словам ее представителя, Джессика здорова и хорошо себя чувствует. Она восстанавливается после травмы ноги, полученной в парке во время прогулки с собакой.

Несмотря на то, что Лэнг думала о завершении актерской карьеры, Джессика активно участвовала во время забастовки SAG-AFTRA (сценаристов и актеров США) в прошлом году, часто пикетируя с плакатами и футболками.

Актриса Джессика Лэнг с сыном. Фото: Page Six

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