Звезду сериала "Американская история ужасов" заметили в инвалидной коляске на улице
Титулованная голливудская актриса Джессика Лэнг провела время со своим единственным сыном Сэмюэлем Уокером Шепардом. Звездная семья прогулялась по улицам Нью-Йорка. 74-летняя знаменитость все время сидела в инвалидной коляске.
Об этом сообщает издание Page Six.
Джессика Лэнг в инвалидной коляске
Прогулка является редким явлением, поскольку 36-летний Сэмюэль предпочитает жить вне центра внимания. Он сын покойного актера и драматурга Сэма Шепарда. Во время прогулки Сэмюэль пытался держаться сдержанно в бейсбольной кепке и поднятом капюшоне.
Двухразовая лауреатка премии "Оскар", а также обладательница пяти "Золотых глобусов" в инвалидной коляске временно. По словам ее представителя, Джессика здорова и хорошо себя чувствует. Она восстанавливается после травмы ноги, полученной в парке во время прогулки с собакой.
Несмотря на то, что Лэнг думала о завершении актерской карьеры, Джессика активно участвовала во время забастовки SAG-AFTRA (сценаристов и актеров США) в прошлом году, часто пикетируя с плакатами и футболками.
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