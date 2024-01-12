Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Звезду сериала "Американская история ужасов" заметили в инвалидной коляске на улице arrow

Звезду сериала "Американская история ужасов" заметили в инвалидной коляске на улице

12 января 2024 21:24
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Звезду сериала "Американская история ужасов" заметили в инвалидной коляске на улице
Актриса Джессика Лэнг. Фото: Page Six
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Титулованная голливудская актриса Джессика Лэнг провела время со своим единственным сыном Сэмюэлем Уокером Шепардом. Звездная семья прогулялась по улицам Нью-Йорка. 74-летняя знаменитость все время сидела в инвалидной коляске.

Об этом сообщает издание Page Six.

Читайте также:

Джессика Лэнг в инвалидной коляске

Прогулка является редким явлением, поскольку 36-летний Сэмюэль предпочитает жить вне центра внимания. Он сын покойного актера и драматурга Сэма Шепарда. Во время прогулки Сэмюэль пытался держаться сдержанно в бейсбольной кепке и поднятом капюшоне.

Актриса Джессика Лэнг с сыном. Фото: Page Six

Двухразовая лауреатка премии "Оскар", а также обладательница пяти "Золотых глобусов" в инвалидной коляске временно. По словам ее представителя, Джессика здорова и хорошо себя чувствует. Она восстанавливается после травмы ноги, полученной в парке во время прогулки с собакой.

Несмотря на то, что Лэнг думала о завершении актерской карьеры, Джессика активно участвовала во время забастовки SAG-AFTRA (сценаристов и актеров США) в прошлом году, часто пикетируя с плакатами и футболками.

Актриса Джессика Лэнг с сыном. Фото: Page Six

Напомним, ранее мы писали, что канадский актер Киану Ривз написал свой первый роман. Также мы рассказывали, что "актер-каннибал" Арми Хаммер звал гражданку Казахстана замуж.

здоровье
Голливуд
актеры
зарубежные звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме