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Зірку серіалу "Американська історія жахів" помітили в інвалідному візку на вулиці

12 січня 2024 21:24
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Стас Кожушко
Редактор
Зірку серіалу "Американська історія жахів" помітили в інвалідному візку на вулиці
Акторка Джессіка Ленг. Фото: Page Six
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Титулована голлівудська акторка Джессіка Ленг провела час зі своїм єдиним сином  Семюелем Вокером Шепардом. Зіркова родина прогулялась вулицями Нью-Йорка. 74-річна знаменитість весь час сиділа в інвалідному візку.

Про це повідомляє видання Page Six.

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Джессіка Ленг в інвалідному візку

Прогулянка є рідкісним явищем, оскільки 36-річний Семюель вважає за краще жити поза центром уваги. Він є сином покійного актора і драматурга Сема Шепарда. Під час прогулянки Семюель намагався триматися стримано в бейсбольному капелюсі та піднятим капюшоном.

Акторка Джессіка Ленг з сином. Фото: Page Six

Дворазова лауреатка премії "Оскар", а також володарка п’яти "Золотих глобусів" в інвалідному візку тимчасово. За словами її представника, Джессіка здорова і добре себе почуває. Вона відновлюється після травми ноги, яку вона отримала в парку під час прогулянки з собакою. 

Попри те, що Ленг думала про завершення акторської кар’єри, Джессіка брала активну участь під час страйку SAG-AFTRA (сценаристів та акторів США) минулого року, часто пікетуючи з плакатами та футболками. 

Акторка Джессіка Ленг з сином. Фото: Page Six

Нагадаємо, раніше ми писали, що канадський актор Кіану Рівз написав свій перший роман. Також ми розповідали,  що "актор-канібал" Армі Гаммер кликав громадянку Казахстану заміж.

здоров'я
Голлівуд
актори
закордонні зірки

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