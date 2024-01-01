Звезду сериала "Беверли-Гиллз, 90210" жестоко избили в Лос-Анджелесе
Актер Ян Зиринг стал жертвой нападения посреди дороги недалеко от Голливуда. Байкеры перешли улицу и набросились на него.
Об этом пишет издание TMZ.
Четверо байкеров напали на актера Яна Зиринга
Американский актер Ян Зиринг, известный своей ролью Стива Сандерса в культовом сериале "Беверли-Гиллз, 90210", стал жертвой нападения.
Артист ехал на своем автомобиле по бульвару Голливудский в Лос-Анджелесе. В один момент байкеры преградили ему дорогу и актер вышел из авто. Между ними разгорелась перепалка.
Актера избили байкеры, он пытался скрыться и все же смог. Байкеры покинули место происшествия, а Зиринг быстро сел в свой автомобиль и уехал.
Полиция начала уголовное расследование. В настоящее время правоохранители никого не задержали.
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