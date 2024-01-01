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Звезду сериала "Беверли-Гиллз, 90210" жестоко избили в Лос-Анджелесе

1 января 2024 19:17
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Звезду сериала "Беверли-Гиллз, 90210" жестоко избили в Лос-Анджелесе
Актор Ян Зиринг. Фото: Felipe Ramales/Splash News
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Актер Ян Зиринг стал жертвой нападения посреди дороги недалеко от Голливуда. Байкеры перешли улицу и набросились на него.

Об этом пишет издание TMZ.

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Четверо байкеров напали на актера Яна Зиринга

Американский актер Ян Зиринг, известный своей ролью Стива Сандерса в культовом сериале "Беверли-Гиллз, 90210", стал жертвой нападения.

Нападение на актера Яна Зиринга
Нападение на актера Яна Зиринга. Фото: очевидцы события/ TMZ

Артист ехал на своем автомобиле по бульвару Голливудский в Лос-Анджелесе. В один момент байкеры преградили ему дорогу и актер вышел из авто. Между ними разгорелась перепалка.

Нападение на актера Яна Зиринга
Нападение на актера Яна Зиринга. Фото: очевидцы события/ TMZ

Актера избили байкеры, он пытался скрыться и все же смог. Байкеры покинули место происшествия, а Зиринг быстро сел в свой автомобиль и уехал.

Полиция начала уголовное расследование. В настоящее время правоохранители никого не задержали.

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Напомним, что Алек Болдвин попал в скандал из-за поддержки Палестины.

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