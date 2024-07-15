Джереми Аллен Уайт отдыхает с детьми — фото

Звезду сериала "Медведь" Джереми Аллена Вайта застукали на прогулке с дочками
Американский актер, обладатель премии "Эмми" и "Золотой глобус" Джереми Аллен Уайт посетил фермерский рынок в Лос-Анджелесе. Звезда наслаждался выходными со своими маленькими дочками Эзер и Долорес.
Об этом пишет Daily Mail.
Джереми Аллен Уайт проводит время с детьми
Звезду популярного сериала "Медведь" заметили со своими дочерьми от бывшей жены, актрисы Эддисон Тимлин — пятилетней Эзер и трехлетней Долорес.
Для прогулки с детьми актер выбрал белую рубашку, майку и джинсы светло-голубого цвета. Свой образ он дополнил бейсболкой цвета хаки и стильными очками. Звездный папа возил своих дочерей по фермерскому рынку и развлекал их на детских аттракционах.
Джереми и Эддисон познакомились в 2006 году на съемках фильма "После школы" и поженились в 2019 году. Супруги развелись в мае 2023 года после трех лет брака. Семья распалась из-за злоупотребления актером алкогольными напитками.
В октябре прошлого года Джереми согласился на несколько условий в соглашении с бывшей женой об опекунстве над детьми и должен перед каждой встречей с ними проходить тест на содержание алкоголя в крови.
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