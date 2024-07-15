Американский актер Джереми Аллен Уайт. Фото: instagram.com/jeremyallenwhitefinally/

Американский актер, обладатель премии "Эмми" и "Золотой глобус" Джереми Аллен Уайт посетил фермерский рынок в Лос-Анджелесе. Звезда наслаждался выходными со своими маленькими дочками Эзер и Долорес.

Об этом пишет Daily Mail.

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Звезду популярного сериала "Медведь" заметили со своими дочерьми от бывшей жены, актрисы Эддисон Тимлин — пятилетней Эзер и трехлетней Долорес.

Для прогулки с детьми актер выбрал белую рубашку, майку и джинсы светло-голубого цвета. Свой образ он дополнил бейсболкой цвета хаки и стильными очками. Звездный папа возил своих дочерей по фермерскому рынку и развлекал их на детских аттракционах.

Актер Джереми Аллен Уайт на прогулке с детьми. Фото: BackGrid

Актер Джереми Аллен Уайт с дочерью Долорес. Фото: BackGrid

Актер Джереми Аллен Уайт отдыхает с детьми. Фото: BackGrid

Актер Джереми Аллен Уайт катает на коляске своих дочерей. Фото: BackGrid

Джереми и Эддисон познакомились в 2006 году на съемках фильма "После школы" и поженились в 2019 году. Супруги развелись в мае 2023 года после трех лет брака. Семья распалась из-за злоупотребления актером алкогольными напитками.

В октябре прошлого года Джереми согласился на несколько условий в соглашении с бывшей женой об опекунстве над детьми и должен перед каждой встречей с ними проходить тест на содержание алкоголя в крови.

Напомним, друзья Брэда Питта раскрыли правду о том, как актер общается с детьми. А также раньше мы писали, что Кайли Дженнер взорвала сеть поцелуями из Тимоти Шаламе.