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Звезду известного сериала о медиках застрелили в Лос-Анджелесе

27 мая 2024 08:27
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Звезду известного сериала о медиках застрелили в Лос-Анджелесе
Актер Джонни Уэктор. Фото: instagram.com/johnnywactor/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

В Лос-Анджелесе грабитель застрелил 37-летнего американского актера Джонни Уэктора. Трагедия случилась после того как он столкнулся с преступниками в ночь на 26 мая.

Об этом пишет Daily Mail.

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Джонни Уэктор решил, что его машину эвакуировали. Он подошел, чтобы разобраться. Повернувшийся к нему в маске мужчина открыл огонь. После этого трое подозреваемых скрылись с места преступления. Актера доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.

 

Место трагедии, где погиб актер
Место трагедии, где погиб актер. Фото: OnScene.tv

 

Уэктор известен зрителям по проэктам "Мир Дикого Запада", "Армейские жены", "Главный госпиталь" и "Крейсер". С 2020 по 2022 год Уэктор появился в более чем 160 эпизодах сериала "Главный госпиталь" как персонаж Брандо Корбин.

Мать Уэктора Скарлетт рассказала, что ее сын шел с работы в баре на крыше с коллегой ранним утром, когда увидел троих мужчин, пытавшихся украсть деталь из его авто.

По словам Скарлетт, Джонни подумал, что его автомобиль эвакуируют и попытался подойти, чтобы узнать подробности. Скарлетт сказала, что ее сын не пытался бороться со злоумышленниками или даже препятствовать, но они все равно застрелили его и скрылись на автомобиле.

Младший брат актера подтвердил, что Джонни получил ранение в грудь. Он сказал, что их воспитывали как "джентльменов", поэтому он не был удивлен, что его старший брат провожал коллегу до машины.

"Мы южане, и мы никогда не позволим женщине одной подойти к их машине", — комментирует Грант.

 

Полиция сообщила, что парамедики прибыли на место около 3 часов ночи по местному времени и доставили актера в местную больницу, где констатировали его смерть.

Подозреваемые еще не идентифицированы.

Последняя работа Уэктора была в антологии ужасов Dead Talk Tales: I, выпущенном в начале этого года.

Напомним, на фронте погиб известный актер. А раньше мы писали, что Рамина рассказала о потере друга.

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