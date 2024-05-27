Зірку відомого серіалу про медиків застрелили у Лос-Анджелесі

Актор Джонні Вектор. Фото: instagram.com/johnnywactor/

У Лос-Анджелесі грабіжник застрелив 37-річного американського актора Джонні Вектора. Трагедія сталася після того, як він зіштовхнувся зі злочинцями в ніч проти 26 травня.

Про це пише Daily Mail.

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Джонні Вектор вирішив, що його машину евакуювали. Він підійшов, аби розібратися. Чоловік, який повернувся до нього в масці, відкрив вогонь. Після цього троє підозрюваних зникли з місця злочину. Актора доправили до лікарні, де лікарі констатували його смерть.

Місце трагедії, де загинув актор. Фото: OnScene.tv

Вектор відомий глядачам з проєктів "Світ Дикого Заходу", "Армійські дружини", "Головний госпіталь" та "Крейсер". З 2020 по 2022 рік Вактор з’явився у понад 160 епізодах серіалу "Загальний госпіталь" як персонаж Брандо Корбін.

Мати Вектора Скарлетт розповіла, що її син залишав роботу в барі на даху з колегою рано вранці, коли побачив трьох чоловіків, які намагалися вкрасти деталь з його авто.

За словами Скарлетт, Джонні подумав, що його автомобіль евакуюють, і спробував підійти, щоб дізнатися подробиці. Скарлетт сказала, що її син не намагався битися з ними чи навіть перешкоджати, але вони все одно застрелили його та втекли на автомобілі.

Молодший брат актора підтвердив, що Джонні отримав поранення в груди. Він сказав, що їх виховували як "джентльменів", тому він не був здивований, що його старший брат проводжав свою колегу до машини.

"Ми жителі Півдня, і ми ніколи не дозволимо жінці самій підійти до її автівки", — коментує Грант.

Поліція повідомила, що парамедики прибули на місце близько 3 години ночі за місцевим часом і доставили його до місцевої лікарні, де констатували його смерть.

Підозрюваних ще не ідентифіковано.

Остання робота Вектора була в антології жахів Dead Talk Tales: I, випущеній на початку цього року.

Нагадаємо, на фронті загинув відомий актор. А раніше ми писали, що Раміна розповіла про втрату друга.