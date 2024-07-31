Злата Огневич столкнулась с пьяным россиянином — что известно об этой ситуации

Украинская певица Злата Огневич на фотосессии. Фото: Instagram Златы Огневич

Украинская певица и главная героиня второго сезона самого романтического шоу страны "Холостячка" Злата Огневич рассказала историю, которая случилась с ней во время отдыха. Известная артистка вспомнила, как она летела в самолете вместе с нетрезвым россиянином.

Об этом Злата Огневич рассказала в интервью Informator.

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Не так давно украинская певица вернулась из Европы, куда летала на отдых. Однако, ее отпуск оказался не таким, как она хотела, и в этом виноваты россияне. Злата заявила, что за границей сейчас отдыхает очень много граждан России, что очень ее злит.

"Во Франции очень много россиян, и это меня очень тригерило, вызвало боль и агрессию. Я лично не могу обеспечить их отсутствие во Франции, это задача для местных властей. Они должны не пускать их, не давать визы и просто изолировать эту недострану в их пределах. Пусть они ездят на "отдых" в свои Сочи, Сибирь или на озеро Байкал", — говорит Злата Огневич.

Фотосессия певицы Златы Огневич. Фото: Instagram Златы Огневич

Когда артистка летела из Ниццы в Польшу, она сидела рядом с нетрезвым россиянином, который очень некрасиво себя вел. Поэтому Злата хотела его ударить, но потом решила с подругами "сыграть на нервах" этого мужчину прямо в самолете.

"Во время полета из Ниццы в Варшаву возле меня сидел пьяный человек. Выяснилось, что это был россиянин, который вел себя максимально отвратительно. Хотелось дать ему в р*жу прямо в самолете, но я понимала, что это желание не осуществится. Мы с девочками решили насолить ему, сыграть на его нервах. Говорили очень много, мы сделали все, чтобы ему было несладко", — призналась украинская певица.

Злата Огневич в новом клипе на саундтрек "Пташка". Фото: Instagram Златы Огневич

Слухи о беременности Златы Огневич

Весной в сети начали распространяться слухи о том, что Злата Огневич беременна. Эти слухи появились после того, как артистка выступила на одном из своих концертов, где зрители заметили другую форму живота. Однако, позже сама певица прокомментировала эти слухи.

Кадр с концерта Златы Огневич, где виден круглый животик. Фото: скриншот из TikTok

"Я не была беременной. Это фотошоп и немного американская еда… Все подумали, что это мы разогнали пиар. Это не мы. Это кто-то. Есть разные дни у женщин, гормональные состояния. И опять-таки, да, у меня есть животик. Это моя генетическая особенность", — подчеркнула Злата Огневич.

Напомним, мы писали о том, что певица Злата Огневич стала жертвой мошенников.

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