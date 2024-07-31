Злата Огнєвіч зіткнулася з п'яним росіянином — що відомо про цю ситуацію

Українська співачка Злата Огнєвіч на фотосесії. Фото: Instagram Злати Огнєвіч

Українська співачка і головна героїня другого сезону найромантичнішого шоу країни "Холостячка" Злата Огнєвіч розповіла історію, яка трапилася з нею під час відпочинку. Відома артистка згадала, як вона летіла в літаку разом із нетверезим росіянином.

Про це Злата Огнєвіч розповіла в інтерв’ю Informator.

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Не так давно українська співачка повернулася з Європи, куди літала на відпочинок. Однак, її відпустка виявилася не такою, як вона хотіла, і в цьому винні росіяни. Злата заявила, що за кордоном зараз відпочиває дуже багато громадян Росії, що дуже її гніває.

"У Франції дуже багато росіян, і це мене дуже тригерило, викликало біль та агресію. Я особисто не можу забезпечити їх відсутність у Франції, це завдання для місцевої влади. Вони повинні не пускати їх, не давати візи і просто ізолювати цю недокраїну в їхніх межах. Нехай вони їздять на "відпочинок" у свої Сочі, Сибір чи на озеро Байкал", — каже Злата Огнєвіч.

Фотосесія співачки Злати Огнєвіч. Фото: Instagram Злати Огнєвіч

Коли артистка летіла з Ніцци до Польщі, вона сиділа поруч з нетверезим росіянином, який дуже некрасиво себе поводив. Через це Злата хотіла його вдарити, але потім вирішила з подругами "зіграти на нервах" цього чоловіка просто в літаку.

"Під час польоту з Ніцци до Варшави біля мене сиділа п'яна людина. Зʼясувалося, що це був росіянин, який поводив себе максимально огидно. Хотілося дати йому в п*ку просто в літаку, але я розуміла, що це бажання не здійсниться. Ми з дівчатами вирішили насолити йому, зіграти на його нервах. Говорили дуже багато, ми зробили все, щоб йому було несолодко", — зізналася українська співачка.

Злата Огнєвіч у новому кліпі на саундтрек "Пташка". Фото: Instagram Злати Огнєвіч

Чутки про вагітність Злати Огнєвіч

Навесні в мережі почали ширитися чутки стосовно того, що Злата Огнєвіч вагітна. Ці чутки з’явилися після того, як артистка виступила на одному зі своїх концертів, де глядачі помітили трохи іншу форму живота. Однак, пізніше сама співачка прокоментувала ці чутки.

Кадр з концерту Злати Огнєвіч, де видно круглий животик. Фото: скриншот з TikTok

"Я не була вагітною. Це фотошоп і трохи американська їжа… Всі подумали, що це ми розігнали піар. Це не ми. Це хтось. Є різні дні в жінок, гормональні стани. І знову ж таки, так, в мене є животик. Це моя генетична особливість", — наголосила Злата Огнєвіч.

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