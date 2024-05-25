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Злата Огневич прокомментировала слухи о беременности

25 мая 2024 15:36
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Стас Кожушко
Редактор
Злата Огневич впервые подробно прокомментировала слухи о беременности
Певица Злата Огневич. Фото: Instagram/
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В прошлом месяце в сети начали распространяться слухи, что певица Злата Огневич беременна первенцем. Причиной стало видео, на котором артистка выступала в обтягивающем черном комбинезоне. Злата впервые подробно прокомментировала эту информацию.

Соответствующее интервью она дала телеведущему Алексею Суханову.

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Злата Огневич прокомментировала слухи о беременности

В соцсетях писали, что на одном из концертов во время танца у Златы была заметна характерная форма животика, присущая именно беременным женщинам. Об этом случае и спросил у Огневич Суханов.

"Я не была беременной. Это фотошоп и немного американская еда… Все подумали, что это мы разогнали пиар. Это не мы. Это кто-то. Есть разные дни у женщин, гормональные состояния. И опять же, да, у меня есть животик", — с улыбкой прокомментировала 38-летняя артистка.

Один из концертов Огневич
Тот же концерт певицы Златы Огневич. Скриншот: YouTube/govorytsukhanov

"Это моя генетическая особенность. И он (живот.Ред.) появляется часто, я над ним работаю. Он просто есть: то уменьшается, то увеличивается. Он живет своей личной жизнью. Это было в Америке, там ужасная еда. Там не то, что у меня появился животик, я сейчас на диету села", — подытожила Огневич.

Напомним, ранее мы писали, что певица Джамала в цветах очаровала беременным животиком в новом клипе "Люблю". Также мы рассказывали, что беременную американскую модель Хейли Бибер заметили на прогулке в Лос-Анджелесе.

Злата Огневич
беременность
украинские звезды
слухи

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