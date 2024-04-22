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Злата Огневич рассказала о главном мужчине своей жизни

22 апреля 2024 14:55
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Злата Огневич рассказала о главном муже своей жизни
Певица Злата Огневич. Фото: пресс-служба проекта
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

На телеканале "1+1 Украина" показали восьмой эпизод проекта "Песня моей жизни". По правилам проекта звездные участники загадывают песни, которые ассоциируются у них с определенным важным периодом жизни, а современные украинские артисты исполняют их на сцене. Певица Злата Огневич назвала своей песней жизнь легендарный трек американской певицы Уитни Хьюстон "I will always love you".

Об этом стало известно в новом эпизоде проекта "Песня моей жизни".

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Артистка связывает песню с главным мужчиной в ее жизни —отцом. Злата рассказала, что пыталась его вывезти в начале полномасштабного вторжения в безопасное место, но он категорически отказался.

 

 

"В этой песне заложена моя история с отцом. Он у меня врач и спас очень много человеческих жизней. Когда началось полномасштабное вторжение, я хотела увести его с мамой в безопасное место, но папа сказал, что он никуда не будет уезжать из своего дома. Сейчас он находится в Харьковской области, работает и помогает нашим ребятам, которых привозят с фронта", — говорит звезда.

Через полгода, когда отец приехал из госпиталя, певица его не узнала. Это был совсем другой человек.

"Его глаза были печальными, он провел очень много операций и ампутаций. Он для меня пример, ведь ему больше 65 лет, он уже мог бы быть на пенсии, отдыхать, но выбрал другой путь и помогает раненым. У меня с отцом очень сильная связь и сгодами она стала еще сильнее", — говорит Злата.

Напомним, Злата Огневич возмутилась россиянами в чартах. А раньше Злата Огневич представила новый альбом.

Злата Огневич
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