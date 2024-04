Злата Огневич рассказала о главном муже своей жизни

Певица Злата Огневич. Фото: пресс-служба проекта

На телеканале "1+1 Украина" показали восьмой эпизод проекта "Песня моей жизни". По правилам проекта звездные участники загадывают песни, которые ассоциируются у них с определенным важным периодом жизни, а современные украинские артисты исполняют их на сцене. Певица Злата Огневич назвала своей песней жизнь легендарный трек американской певицы Уитни Хьюстон "I will always love you".

Артистка связывает песню с главным мужчиной в ее жизни —отцом. Злата рассказала, что пыталась его вывезти в начале полномасштабного вторжения в безопасное место, но он категорически отказался.

"В этой песне заложена моя история с отцом. Он у меня врач и спас очень много человеческих жизней. Когда началось полномасштабное вторжение, я хотела увести его с мамой в безопасное место, но папа сказал, что он никуда не будет уезжать из своего дома. Сейчас он находится в Харьковской области, работает и помогает нашим ребятам, которых привозят с фронта", — говорит звезда.

Через полгода, когда отец приехал из госпиталя, певица его не узнала. Это был совсем другой человек.

"Его глаза были печальными, он провел очень много операций и ампутаций. Он для меня пример, ведь ему больше 65 лет, он уже мог бы быть на пенсии, отдыхать, но выбрал другой путь и помогает раненым. У меня с отцом очень сильная связь и сгодами она стала еще сильнее", — говорит Злата.

