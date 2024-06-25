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Злата Огневич выпустила саундтрек к фильму-мести "Конотопская ведьма" — видео

25 июня 2024 11:12
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Злата Огневич презентовала новую песню "Птичка" — видео
Украинская певица Злата Огневич. Фото: кадр с трейлера
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Злата Огневич написала саундтрек к фильму ужасов "Конотопская Ведьма". Лента выйдет в прокат 22 августа.

Трейлер был опубликован на YouTube.

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Злата Огневич написала песню "Пташка"

На кадрах нового трейлера фильма ужасов можно увидеть певицу в образе птицы и эксклюзивные отрывки из истории о трагической истории любви. Песню артистка посвятила сильным украинкам.

"Пташка" — песня, которая стала саундтреком к украинскому фильму-мести "Конотопская ведьма". Этот трек — настоящая ода женской силе, которая живет в каждой", — прокомментировала композицию Огневич.

Злата Огневич выпустила саундтрек к фильму-месте "Конотопская ведьма" - видео - фото 1
Украинская певица Злата Огневич. Фото: кадр с трейлера

Соавтором песни "Пташка" стал бывший саундпродюсер Jerry Heil Роман Черенов (Morphom).

Фильм "Конотопская ведьма" рассказывает о ведьме из Конотопа, которая влюбилась в обычного парня и ради отношений с ним отреклась от своих ведьмских сил. В начале войны оккупанты убивают ее любимого и девушка снова возвращается к магии, чтобы им отомстить.

Напомним, школа попкультуры Skvot выпустила документальный сериал об украинской рекламе под названием "Три в одном". А также в начале ноября выйдет лента "Буча" о том, как гражданин Казахстана рискуя собственной жизнью, вывозил украинцев из оккупации.

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