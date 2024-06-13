ALEKSEEV встречается с новой девушкой – кто она

Украинский певец ALEKSEEV. Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Украинский певец ALEKSEEV нашел себе новую девушку. Прогулялся по-киевскому торговому центру за ручки с известным блогером Дашей Кубик.

Их заметили поклонники и выложили видео в соцсети.

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ALEKSEEV прогулялся за ручки с Дашей Кубик

Поклонники заметили украинского певца ALEKSEEV вместе с блогером-юмористкой Дашей Кубик. Они вместе прогулялись по-столичному торговому центру и нежно держались за руки. Фанаты считают, что у них роман.

И это не в первый раз их видят вместе. В апреле сладкая парочка проводила время вместе в Одессе. Держались за руки и отдыхали на самой популярной курортной зоне Одессы — пляже Аркадии.

Впрочем, ALEKSEEV до сих пор не подтвердил разрыв с его девушкой — российской певицей Ульяной Синецкой. Пара не комментирует отношения, впрочем, общие фото не удаляют. А также в мае девушка приветствовала артиста с днем рождения.

Напомним, певец попал в скандал из-за своего решения петь песни на языке агрессора в Грузии. Также артист шокировал ценой своей одежды — он оделся во Львове на 5 тысяч евро.