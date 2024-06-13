Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Змінив росіянку на українку — ALEKSEEV вже вдруге засвітився з відомою блогеркою arrow

Змінив росіянку на українку — ALEKSEEV вже вдруге засвітився з відомою блогеркою

13 червня 2024 21:12
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
ALEKSEEV зустрічається з новою дівчиною — хто вона
Український співак ALEKSEEV. Фото: instagram.com/alekseev_officiel
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Український співак ALEKSEEV знайшов нову дівчину. Прогулявся київським ТРЦ за ручки з відомою блогеркою Дашею Кубік. 

Їх помітили прихильники та виклали відео у соцмережі.

Читайте також:

ALEKSEEV прогулявся за ручки з Дашею Кубік

Прихильники помітили українського співака ALEKSEEV разом з блогеркою-гумористкою Дашею Кубік. Вони разом прогулялись столичним ТРЦ і ніжно тримались за руки. Фанати вважають, що в них роман. 

І це не вперше їх бачать разом. У квітні солодка парочка проводила час разом в Одесі. Тримались за руки й відпочивали на найпопулярнішій курортній зоні Одесі — пляжі Аркадії.

Втім, ALEKSEEV ще досі не підтвердив розрив з його дівчиною — російською співачкою Уляною Синецькою. Пара не коментує стосунки, втім спільні фото не видаляють. А також у травні дівчина привітала артиста з днем народження.

Нагадаємо, співак потрапив у скандал через своє рішення співати пісні мовою агресора в Грузії. Також артист шокував ціною свого одягу — він вдягнувся у Львові на 5 тисяч євро.

блогери
співак
роман
українські зірки
Кохання
Alekseev
відносини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування