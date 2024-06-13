ALEKSEEV зустрічається з новою дівчиною — хто вона

Змінив росіянку на українку — ALEKSEEV вже вдруге засвітився з відомою блогеркою
Український співак ALEKSEEV знайшов нову дівчину. Прогулявся київським ТРЦ за ручки з відомою блогеркою Дашею Кубік.
Їх помітили прихильники та виклали відео у соцмережі.
ALEKSEEV прогулявся за ручки з Дашею Кубік
Прихильники помітили українського співака ALEKSEEV разом з блогеркою-гумористкою Дашею Кубік. Вони разом прогулялись столичним ТРЦ і ніжно тримались за руки. Фанати вважають, що в них роман.
@damilovxx
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І це не вперше їх бачать разом. У квітні солодка парочка проводила час разом в Одесі. Тримались за руки й відпочивали на найпопулярнішій курортній зоні Одесі — пляжі Аркадії.
Втім, ALEKSEEV ще досі не підтвердив розрив з його дівчиною — російською співачкою Уляною Синецькою. Пара не коментує стосунки, втім спільні фото не видаляють. А також у травні дівчина привітала артиста з днем народження.
Нагадаємо, співак потрапив у скандал через своє рішення співати пісні мовою агресора в Грузії. Також артист шокував ціною свого одягу — він вдягнувся у Львові на 5 тисяч євро.
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