ALEKSEEV зустрічається з новою дівчиною — хто вона

Український співак ALEKSEEV. Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Український співак ALEKSEEV знайшов нову дівчину. Прогулявся київським ТРЦ за ручки з відомою блогеркою Дашею Кубік.

Їх помітили прихильники та виклали відео у соцмережі.

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ALEKSEEV прогулявся за ручки з Дашею Кубік

Прихильники помітили українського співака ALEKSEEV разом з блогеркою-гумористкою Дашею Кубік. Вони разом прогулялись столичним ТРЦ і ніжно тримались за руки. Фанати вважають, що в них роман.

І це не вперше їх бачать разом. У квітні солодка парочка проводила час разом в Одесі. Тримались за руки й відпочивали на найпопулярнішій курортній зоні Одесі — пляжі Аркадії.

Втім, ALEKSEEV ще досі не підтвердив розрив з його дівчиною — російською співачкою Уляною Синецькою. Пара не коментує стосунки, втім спільні фото не видаляють. А також у травні дівчина привітала артиста з днем народження.

Нагадаємо, співак потрапив у скандал через своє рішення співати пісні мовою агресора в Грузії. Також артист шокував ціною свого одягу — він вдягнувся у Львові на 5 тисяч євро.