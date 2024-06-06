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Знаешь, чего ты хочешь — Мисс Вселенная Украина призналась, как изменилась за 10 лет

6 июня 2024 11:42
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Модель Анна Неплях отпраздновала юбилей и призналась, как относится к своему возрасту
Украинская модель Анна Неплях. Фото: instagram.com/neplyah/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская модель, Мисс Украина Вселенная-21 и участница десятого сезона "Холостяка" Анна Неплях, которая недавно покорила красную дорожку Канн, отпраздновала юбилей и честно призналась, как изменилась за 10 лет.

Об этом она рассказала на своей странице Instagram.

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Модель Анна Неплях отпраздновала юбилей

Звезда отметила свой 30-й день рождения и поделилась мыслями, как она изменилась за 10 лет. Неплях сравнила себя 20-летнюю с собой сейчас.

Участница "Холостяка" признается, что в 20 лет очень боялась постареть, однако сейчас она не комплексует из-за возраста, а наоборот гордится собой и наслаждается жизнью.

Анна Неплях отпраздновала день рождения
Украинская модель Анна Неплях. Фото: instagram.com/neplyah/

"В 30 — ты знаешь, чего ты хочешь, что подходит именно тебе, как за собой ухаживать, какие твои мечты и цели, что ты можешь дать другим и кого хочешь видеть рядом с собой. Ты уже не рвешь з*дницу, чтобы все успеть, а делегируешь", — объяснила модель.

Неплях добавляет, что сейчас она чувствует себя более уверенной в себе чем в 20 лет и с каждым годом ее жизнь становится интереснее.

Анна Неплях о своем возрасте
Украинская модель Анна Неплях. Фото: instagram.com/neplyah/


"Ты уже не боишься быть какой-то не такой, потому что четко знаешь, какая ты и твердо стоишь на ногах, что никто не выбьет из-под тебя почву. С каждым годом в мою жизнь приходят лучшие люди, лучшие события, лучшие чувства и эмоции", — рассказала она.

Модель признается, что сейчас себе очень нравится. Она достигла фигуру мечты, гордится своими достижениями и научилась ощущать свое тело.

Напомним, ранее мы писали, что известная модель примеряла облегающее леопардовое платье. А также участница "Холостяка" показала себя в максимальном весе.

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