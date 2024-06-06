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Знаєш, чого ти хочеш — Міс Всесвіт Україна зізналася, як змінилася за 10 років

6 червня 2024 11:42
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Модель Анна Неплях відсвяткувала ювілей та зізналася, як ставиться до свого віку
Українська модель Анна Неплях. Фото: instagram.com/neplyah/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська модель, Міс Україна Всесвіт-21 та учасниця десятого сезону "Холостяка" Анна Неплях, яка нещодавно підкорила червону доріжку Канн відсвяткувала ювілей та чесно зізналася, як змінилася за 10 років.

Про це вона розповіла на своїй сторінці Instagram.

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Модель Анна Неплях відсвяткувала ювілей

Зірка відсвяткувала свій 30-й день народження та поділилася думками про те, як вона змінилася за 10 років. Неплях порівняла себе 20-річну із собою зараз.

Учасниця "Холостяка" зізнається, що у 20 років дуже боялася постарішати, однак зараз вона не комплексує через вік, а навпаки пишається собою і насолоджується життям.

Анна Неплях відсвяткувала день народження
Українська модель Анна Неплях. Фото: instagram.com/neplyah/

"У 30 - ти знаєш, чого ти хочеш, що підходить саме тобі, як за собою доглядати, які твої мрії і цілі, що ти можеш дати іншим і кого хочеш бачити поруч із собою. Ти вже не рвеш с*аку, щоб все встигнути, а делегуєш", — пояснила модель.

Неплях додає, що зараз вона почуває себе впевненішою в собі ніж у 20 років та з кожним роком її життя стає цікавішим.

Анна Неплях про свій вік
Українська модель Анна Неплях. Фото: instagram.com/neplyah/


"Ти вже не боїшся бути якоюсь не такою, бо чітко знаєш, яка ти і твердо стоїш на ногах, що ніхто не вибʼє з під тебе ґрунт. З кожним роком в моє життя приходять найкращі люди, найкращі події, найкращі почуття і емоції", — розповіла вона.

Модель зізнається, що зараз дуже собі подобається. Вона досягла фігури мрії, пишається своїми досягненнями та навчилася відчувати своє тіло.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відома модель приміряла обтислу леопардову сукню. А також учасниця "Холостяка" показала себе у максимальній вазі.

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