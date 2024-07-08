Кадыровцы угрожают Мише Крупину.

Украинский певец Миша Крупин. Фото: instagram.com/mishakrupin1/

Известный украинский певец Миша Крупин впервые признался, что ему угрожали кадыровцы. Они обиделись на артиста из-за песни "Дон".

Об этом он рассказал в интервью "Телеграфу".

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Миша Крупин о кадыровцах

Музыкант в начале полномасштабного вторжения записал песню под названием "Дон", в которой на русском языке высмеял кадыровцев и заявил, что украинцы их не боятся. В композиции, которая быстро разлетелась по сети, артист использовал много нецензурной лексики.

Украинский певец Миша Крупин об угрозах кадыровцев. Фото: instagram.com/mishakrupin1/

Крупин признался, что после того, как трек стал популярным, на него посыпалось большое количество угроз. Выяснилось, что кадыровцы знают о нем много информации, в частности, где он проживает и на каком автомобиле ездит.

"Как-то ко мне обратился знакомый - надо было написать песню для поднятия боевого духа наших воинов. Я написал, получились оскорбительные песни в сторону оккупантов. Из-за "поребрика" начали обижаться и даже угрожать. Песня "Дон" вызвала бурю негодования у кадыровцев, они начали писать в комментариях и помечать своих "авторитетов", чтобы те обратили внимание. Что интересно, из угроз было понятно, что они знают, где я нахожусь и какая у меня машина. То есть здесь кто-то у них есть", — поделился музыкант.

Артист добавил, что только в Украине чувствует себя безопасно, ведь во многих уголках мира живут представители преступного мира из России.

"В Украине я в безопасности, а вот за рубежом — большой вопрос. Понимаю, что там я могу столкнуться с различными враждебными элементами. Поэтому не люблю выезжать из страны. Ездил дважды — не понравилось, очень хочется домой", — поделился Крупин.

Напомним, артист удивил лирическим дуэтом с певицей KOLA. А также Миша Крупин и Сергей Притула выпустили общую песню о дронах.