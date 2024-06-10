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Сняла наращенные волосы — Рианна кардинально изменила прическу

10 июня 2024 11:31
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Рианна отказалась от наращенных волос.
Американская певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная американская певица Рианна прогулялась по Нью-Йорку без рэпера A$AP Rocky и сыновей в новом образе. После смелых причесок звезда решила на время снять наращенные волосы.

Об этом пишет Daily Mail.

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Рианна с короткими волосами

Рианна сняла косички с наращенными волосами и показалась на улицах Нью-Йорка с короткими, окрашенными в светлый цвет кудрями. Для прогулки звезда выбрала несколько топов, которые удачно подчеркнули ее бюст. Певица также надела черные брюки свободного кроя и плюшевую коричневую шубу.

Дополнила свой стильный образ Рианна парой босоножек с открытым носком на каблуке, черно-белой сумочкой Louis Vuitton, овальными солнцезащитными очками со светлой оправой и серебряным колье с серьгами-кольцами.

Сняла наращенные волосы - Рианна кардинально изменила прическу - фото 1
Американская певица Рианна. Фото: BackGrid
Рианна снята наращенные волосы
Американская певица Рианна. Фото: BackGrid
Рианна кардинально изменила прическу
Американская певица Рианна. Фото: BackGrid
Рианна сделала короткую прическу
Американская певица Рианна. Фото: BackGrid

Недавно звезда сообщила о том, что создала собственную линейку косметических продуктов для волос FENTY HAIR, которые станут доступны уже с 13 июня.

Напомним, Рианна снялась для обложки китайского глянца. А раньше Рианна примеряла откровенный образ в промо кампании.

стиль
прически
Louis Vuitton
зарубежные звезды
Нью-Йорк
мода
Рианна

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