Ріанна відмовилася від нарощеного волосся — фото

Американська співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Відома американська співачка Ріанна прогулялася по Нью-Йорку без репера A$AP Rocky та синів у новому образі. Після сміливих зачісок зірка вирішила на деякий час зняти нарощене волосся.

Про це пише Daily Mail.

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Ріанна зняла косички із нарощеним волоссям та показалася на вулицях Нью-Йорку із короткими, пофарбованими у світлий колір кучерями. Для прогулянки зірка обрала декілька топів, які вдало підкреслили її бюст. Співачка також вдягла чорні штани вільного крою та плюшеву коричневу шубу.

Доповнила свій стильний образ Ріанна парою босоніжок з відкритим носком на підборах, чорно-білою сумочкою Louis Vuitton, овальними сонцезахисними окулярами зі світлою оправою та срібним кольє із сережками-кільцями.

Американська співачка Ріанна. Фото: BackGrid

Американська співачка Ріанна. Фото: BackGrid

Американська співачка Ріанна. Фото: BackGrid

Американська співачка Ріанна. Фото: BackGrid

Нещодавно зірка повідомила про те, що створила власну лінійку косметичних продуктів для волосся FENTY HAIR, який стане доступним вже з 13 червня.

Нагадаємо, Ріанна знялася для обкладинки китайського глянцю. А раніше Ріанна приміряла відвертий образ у промокампанії.