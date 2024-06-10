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Зняла нарощене волосся — Ріанна кардинально змінила зачіску

10 червня 2024 11:31
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ріанна відмовилася від нарощеного волосся — фото
Американська співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома американська співачка Ріанна прогулялася по Нью-Йорку без репера A$AP Rocky та синів у новому образі. Після сміливих зачісок зірка вирішила на деякий час зняти нарощене волосся.

Про це пише Daily Mail.

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Ріанна з коротким волоссям

Ріанна зняла косички із нарощеним волоссям та показалася на вулицях Нью-Йорку із короткими, пофарбованими у світлий колір кучерями. Для прогулянки зірка обрала декілька топів, які вдало підкреслили її бюст. Співачка також вдягла чорні штани вільного крою та плюшеву коричневу шубу.

Доповнила свій стильний образ Ріанна парою босоніжок з відкритим носком на підборах, чорно-білою сумочкою Louis Vuitton, овальними сонцезахисними окулярами зі світлою оправою та срібним кольє із сережками-кільцями.

Зняла нарощене волосся — Ріанна кардинально змінила зачіску - фото 1
Американська співачка Ріанна. Фото: BackGrid
Ріанна зняда нарощене волосся
Американська співачка Ріанна. Фото: BackGrid
Ріанна кардинально змінила зачіску
Американська співачка Ріанна. Фото: BackGrid
Ріанна зробила коротку зачіску
Американська співачка Ріанна. Фото: BackGrid

Нещодавно зірка повідомила про те, що створила власну лінійку косметичних продуктів для волосся FENTY HAIR, який стане доступним вже з 13 червня.

Нагадаємо, Ріанна знялася для обкладинки китайського глянцю. А раніше Ріанна приміряла відвертий образ у промокампанії. 

стиль
зачіски
Louis Vuitton
закордонні зірки
Нью-Йорк
мода
Ріанна

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