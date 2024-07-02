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Исчезла на 2 года — певица Алена Винницкая наконец-то вышла на связь

2 июля 2024 11:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Певица Алена Винницкая впервые за 2 года вышла на связь — чем занимается артистка
Украинская певица Алена Винницкая в программе "Ранок Марафон". Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известная украинская певица и телеведущая Алена Винницкая впервые через два года вышла на связь и дала откровенное интервью. В нем звезда 2000-х честно объяснила, почему она внезапно исчезла из информационного пространства, и рассказала о собственном фонде.

Интервью Алена Винницкая дала в программе "Сніданок з 1+1" в YouTube.

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Алена Винницкая о своем исчезновении

Украинская исполнительница объяснила, почему исчезла на два года, и рассказала о том, чем она сейчас занимается. Алена Винницкая рассказала, где ее можно сейчас увидеть, ведь последние посты в соцсети Instagram у нее были в 2022 году.

"В 2022 году были мои последние посты, но очень мощно сейчас работает Facebook, просто многие считают его устаревшим, но он нужен нам в связи с нашей социальной деятельностью. YouTube-канал заработал, где можно посмотреть все мои последние интервью в плане потому, что я беру интервью у участников нашей программы, там показываем, как мы живем", — рассказывает Алена Винницкая.

Елена Винницкая
Певица Алена Винницкая в программе "Сніданок з 1+1". Фото: скриншот с YouTube

Фонд Алены Винницкой

Популярная украинская певица рассказала и о собственном фонде, заявив, что она разработала новую программу, направленную на ветеранов.

"Мы сделали новую программу, направлена она на наших ветеранов, мы хотим создать новое движение, которого еще нет в Украине. Мы хотим подготовить психологов для ветеранов. Наша цель — это помочь вернувшимся ветеранам приспособиться к гражданской жизни", — также добавила украинская артистка.

Алена Винницкая — что о ней известно

Алена Винницкая — это известная украинская певица, ведущая и актриса, которая впервые стала популярной еще в составе поп-группы "ВИА Гра" в период с 2000 по 2003 год. После завершения участия в группе артистка начала сольную карьеру, выпустив несколько альбомов, которые стали очень успешными.

Алена Винницкая в составе группы "ВИА Гра"
Алена Винницкая в составе группы "ВИА Гра". Фото: Instagram Татьяны Найник

Также Алена Винницкая работала на телевидении и активно снималась в кино. Пока у певицы нет новых хитов, и ее уже давно не видно на большой сцене. Как известно, сейчас артистка посвятила себя волонтерской деятельности.

Елена Винницкая во время интервью
Алена Винницкая во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

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