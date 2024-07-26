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Зоозащитники раскритиковали бизнес Брэда Питта

26 июля 2024 08:14
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор
Зоозащитники из PETA поставили Брэду Питту ультиматум
Американский актер Брэд Питт. Фото: Instagram/bradpittofflcial
Стас Кожушко - Редактор
Стас Кожушко
Редактор

Зоозащитная организация "Люди за нравственное отношение к животным" (PETA) раскритиковала кашемировый бизнес голливудского актера Брэда Питта. Активисты обвинили его компанию God's True Cashmere в обманчивых заявлениях.

Об этом сообщает TMZ.

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Компания 60-летнего актера God's True Cashmere, утверждает на своем вебсайте, что вся одежда из драгоценной шерсти, происходящей от определенной породы коз, "изготовлена с любовью для вашего и их благополучия".

Впрочем, PETA обвинила бизнес голливудской звезды, занимающейся производством роскошной одежды, в обманчивых маркетинговых заявлениях. God's True Cashmere продает одежду, включающую шапки-бини за 380 долларов, подушки за 590 долларов, рубашки за 1980 долларов, толстовки за 2350 долларов и одеяло за 3480 долларов.

Изделие компании Брэда Питта
Одна из позиций компании Брэда Питта. Фото: godstruecashmere.com

Зоозащитники утверждают, что шерстяные волокна, происходящие из подшерстка кашемировых коз, производятся путем причинения сильной боли для животных. В своем письме PETA процитировала разоблачение кашемира 2023 года, в котором оказалось, что козам вырывают шерсть острыми металлическими расческами, оставляя кровоточащие раны и срывая куски кожи.

Хотя расследование PETA проводилось на предприятиях в Монголии, снабжающих шерстью некоторых из крупнейших домов моды, включая Louis Vuitton, Gucci и Prada, оно утверждает, что эта жестокая тактика типична для козьих ферм во всей отрасли. Расследование PETA показало, что фермы обычно убивают коз, когда они перестают приносить прибыль.

Зоозащитники призвали компанию Брэда Питта убрать информацию на сайте о вышеупомянутом "благополучии" и не вводить покупателей в заблуждение.

Напомним, ранее мы писали, что на фоне скандалов актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт одновременно посетят Венецианский международный кинофестиваль. Также мы рассказывали, пойдет ли Брэд Питт на примирение с Джоли.

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