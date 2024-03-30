Совсем другой человек – Андре Тан рассказал, как его сменила война

Дизайнер Андре Тан. Фото: скрин с видео

Дизайнер Андре Тан стал героем нового выпуска видеоподкаста Алины Шаманской "Розлючена". В рамках подкаста дизайнер дал первое обширное интервью за два последних года, в котором рассказал о том, как его личность и бренд Andre Tan изменила война.

Об этом он рассказал в подкасте Алины Шаманской.

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По словам дизайнера, война разделила его на "до/после" начала полномасштабного вторжения. Тан убеждает, что не боится смерти.

"Сейчас я совсем другой человек. Когда началась война, я как-то очень быстро собрался и понял, что нужно делать, где мы с командой можем быть полезными. У нас были готовы розовые куртки — отдаем медикам (и так далее). Из теплых тканей мы делали одежду для военных, потому что тогда, в первые месяцы, с этим было сложно. Наши зарубежные партнеры тоже отреагировали, предоставляли нам некоторые ткани бесплатно, чтобы мы отшивали формы для военных. Флиски, теплая одежда, бронежилеты — все это мы делали", – говорит дизайнер.

Андре заверил, что кроме этого ему много помогали и обычные люди — просто отзывались на потребности и запросы в соцсетях. Все государство стало как одна большая семья.

"Красота спасет мир — это правда. Я внимательно наблюдал за тем, как меняется мода в Украине во время войны. Сначала все женщины хотели худи, что-то комфортное, теплое, basic. А сейчас они стремятся только к женственности и красоте. И в этом нет парадокса. Когда разрушается мир, в котором ты когда-то жил, хочется, чтобы хотя бы твоя собственная красота сохранилась", — делится Андре.

Напомним, Андре Тан засветился на Неделе моды в США. А ранее Андре Тан рассказал о том, как успокоиться после взрывов.