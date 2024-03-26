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Предательница Anna Asti перечислила 10 тыс. долларов жертвам "Крокуса"

26 марта 2024 11:35
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Предательница Anna Asti перечислила 10 тыс. долларов жертвам "Крокуса"
Предательница Anna Asti. Фото: росСМИ
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Бывшая участница группы Artik & Asti, которая родилась в Украине, Anna Asti (Анна Дзюба) перевела 10 тысяч долларов на помощь семьям погибших и пострадавших во время теракта в ТЦ Crocus City Hall в Подмосковье. Певица подчеркнула, что "добрые дела всегда побеждают зло".

Об этом пишут российские СМИ.

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Anna Asti финансово поддерживает россиян

Благотворительный фонд Anna Asti "Феникс" перевел 1 000 000 рублей (10 тысяч долларов) в "Российский Красный Крест" на помощь семьям погибших и пострадавших во время теракта в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.

Предательница Anna Asti перечислила 10 тыс долларов жертвам "Крокуса" - фото 1
Предательница Anna Asti финансово поддержала жертв "Крокуса". Фото: росСМИ

"Помните, что добро всегда побеждает зло. А добрые дела начинаются с нас самих", — обратилась она к своей аудитории.

Вероятнее всего, таким образом предательница пытается отбелиться перед российскими властями за выступление на так называемой "голой вечеринке" блогера Анастасии Ивлеевой.

Предательница Anna Asti перечислила 10 тыс долларов жертвам "Крокуса" - фото 2
Предательница Anna Asti. Фото: росСМИ

После участия в ней у певицы начались проблемы и ее концерты начали массово отменять.

Некоторые участники этой вечеринки, как например путинист Филипп Киркоров, решили извиниться перед россиянами, поехав на фронт развлекать оккупантов, а Anna Asti решила откупиться кровавыми рублями.

Anna Asti изменила Украине

С момента начала российского вторжения Анна Дзюба не поддержала своих земляков. Оставшись в России, она начала активно сотрудничать с путинистом Филиппом Киркоровым. В октябре прошлого года Anna Asti получила российский паспорт. Пока предательница зарабатывает кровавые рубли, российские ракеты и дроны атакуют ее родных и близких, которые остались в Украине.

Напомним, украинские власти хотят лишить Повалий национальных наград. Также Киркорова оставили с дыркой в кармане и заблокировали его счета.

россия
теракт
деньги
Artik & Asti
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Россия
ТЦ Крокус

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