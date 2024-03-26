Предательница Anna Asti. Фото: росСМИ

Бывшая участница группы Artik & Asti, которая родилась в Украине, Anna Asti (Анна Дзюба) перевела 10 тысяч долларов на помощь семьям погибших и пострадавших во время теракта в ТЦ Crocus City Hall в Подмосковье. Певица подчеркнула, что "добрые дела всегда побеждают зло".

Об этом пишут российские СМИ.

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Благотворительный фонд Anna Asti "Феникс" перевел 1 000 000 рублей (10 тысяч долларов) в "Российский Красный Крест" на помощь семьям погибших и пострадавших во время теракта в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.

Предательница Anna Asti финансово поддержала жертв "Крокуса". Фото: росСМИ

"Помните, что добро всегда побеждает зло. А добрые дела начинаются с нас самих", — обратилась она к своей аудитории.

Вероятнее всего, таким образом предательница пытается отбелиться перед российскими властями за выступление на так называемой "голой вечеринке" блогера Анастасии Ивлеевой.

Предательница Anna Asti. Фото: росСМИ

После участия в ней у певицы начались проблемы и ее концерты начали массово отменять.

Некоторые участники этой вечеринки, как например путинист Филипп Киркоров, решили извиниться перед россиянами, поехав на фронт развлекать оккупантов, а Anna Asti решила откупиться кровавыми рублями.

Anna Asti изменила Украине

С момента начала российского вторжения Анна Дзюба не поддержала своих земляков. Оставшись в России, она начала активно сотрудничать с путинистом Филиппом Киркоровым. В октябре прошлого года Anna Asti получила российский паспорт. Пока предательница зарабатывает кровавые рубли, российские ракеты и дроны атакуют ее родных и близких, которые остались в Украине.

Напомним, украинские власти хотят лишить Повалий национальных наград. Также Киркорова оставили с дыркой в кармане и заблокировали его счета.