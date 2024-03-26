Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Зрадниця Anna Asti перерахувала 10 тис. доларів жертвам "Крокуса" arrow

Зрадниця Anna Asti перерахувала 10 тис. доларів жертвам "Крокуса"

26 березня 2024 11:35
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Зрадниця Anna Asti перерахувала 10 тис. доларів жертвам "Крокуса"
Зрадниця Anna Asti. Фото: росЗМІ
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Колишня учасниця гурту Artik & Asti, яка народилась в Україні, Anna Asti (Ганна Дзюба) перевела 10 тисяч доларів на допомогу родинам загиблих та постраждалих під час теракту у ТЦ Crocus City Hall у Підмосков’ї. Співачка підкреслила, що "добрі справи завжди перемагають зло".

Про це пишуть російські ЗМІ.

Читайте також:

Anna Asti фінансово підтримує росіян

Благодійний фонд Anna Asti "Фенікс" переказав 1 000 000 рублів (10 тисяч доларів) у "Російський Червоний Хрест" на допомогу сім'ям загиблих і постраждалих під час теракту в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков’ї. 

Зрадниця Anna Asti перерахувала 10 тис доларів жертвам "Крокуса" - фото 1
Зрадниця Anna Asti фінансово підтримала жертв "Крокуса". Фото: росЗМІ

"Пам'ятайте, що добро завжди перемагає зло. А добрі справи починаються з нас самих", — звернулась вона до своєї аудиторії.

Ймовірніше за все, таким чином зрадниця намагається відбілитися перед російською владою за виступ на так званій "голій вечірці" блогерки Анастасії Івлєєївої. 

Зрадниця Anna Asti перерахувала 10 тис доларів жертвам "Крокуса" - фото 2
Зрадниця Anna Asti. Фото: росЗМІ

Після участі у ній у співачки почалися проблеми і її концерти почали масово скасовувати.

Деякі учасники цієї вечірки, як, наприклад, путініст Філіп Кіркоров, вирішив "вибачитися" перед росіянам, поїхавши на фронт розважати окупантів, а Anna Asti вирішила відкупитися кривавими рублями.

Anna Asti зрадила Україну

З моменту початку російського вторгнення Ганна Дзюба не підтримала своїх земляків. Залишившись в Росії, вона почала активно співпрацювати з путіністом Філіпом Кіркоровим. У жовтні минулого року Anna Asti отримала російський паспорт.  Поки зрадниця заробляє криваві рублі, російські ракети та дрони атакують її рідних та близьких, які залишились в Україні.

Нагадаємо, українська влада хоче позбавити Повалій національних нагород. Також Кіркорова залишили із діркою у кишені та заблокували його рахунки.

росія
теракт
гроші
Artik & Asti
путіністи
рубль
зрада
Росія
ТЦ Крокус

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК