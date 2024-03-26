Зрадниця Anna Asti перерахувала 10 тис. доларів жертвам "Крокуса"
Колишня учасниця гурту Artik & Asti, яка народилась в Україні, Anna Asti (Ганна Дзюба) перевела 10 тисяч доларів на допомогу родинам загиблих та постраждалих під час теракту у ТЦ Crocus City Hall у Підмосков’ї. Співачка підкреслила, що "добрі справи завжди перемагають зло".
Про це пишуть російські ЗМІ.
Anna Asti фінансово підтримує росіян
Благодійний фонд Anna Asti "Фенікс" переказав 1 000 000 рублів (10 тисяч доларів) у "Російський Червоний Хрест" на допомогу сім'ям загиблих і постраждалих під час теракту в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков’ї.
"Пам'ятайте, що добро завжди перемагає зло. А добрі справи починаються з нас самих", — звернулась вона до своєї аудиторії.
Ймовірніше за все, таким чином зрадниця намагається відбілитися перед російською владою за виступ на так званій "голій вечірці" блогерки Анастасії Івлєєївої.
Після участі у ній у співачки почалися проблеми і її концерти почали масово скасовувати.
Деякі учасники цієї вечірки, як, наприклад, путініст Філіп Кіркоров, вирішив "вибачитися" перед росіянам, поїхавши на фронт розважати окупантів, а Anna Asti вирішила відкупитися кривавими рублями.
Anna Asti зрадила Україну
З моменту початку російського вторгнення Ганна Дзюба не підтримала своїх земляків. Залишившись в Росії, вона почала активно співпрацювати з путіністом Філіпом Кіркоровим. У жовтні минулого року Anna Asti отримала російський паспорт. Поки зрадниця заробляє криваві рублі, російські ракети та дрони атакують її рідних та близьких, які залишились в Україні.
Нагадаємо, українська влада хоче позбавити Повалій національних нагород. Також Кіркорова залишили із діркою у кишені та заблокували його рахунки.
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