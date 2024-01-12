Предательница Лолита попала в новый скандал — ей грозит штраф 85 тысяч грн
Певицу Лолиту, посетившую "голую вечеринку" в Москве, могут оштрафовать за двойное гражданство. На нее пожаловались в полицию.
Об этом пишут российские Telegram-каналы.
Лолита-предательница снова в центре скандала
Певица Лолита Милявская, которая родом из Закарпатья, однако поддерживает террористический путинский режим и нападение россиян на Украину, может быть оштрафована.
В Генпрокуратуру пожаловался российский активист и патриот войны Виталий Бородин. Он просит проверить, подавала ли артистка в российскую полицию необходимые документы относительно своего двойного гражданства, и если нет, то наказать ее по статье 330.2 УК РФ "Неисполнение обязанности по предоставлению уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства".
У Лолиты есть израильский паспорт, и за это ее могут оштрафовать на 200 тысяч рублей (более 85 тысяч гривен).
Сама исполнительница никогда не скрывала свое гражданство, и раньше никаких проблем не возникало. После ее участия в "голой вечеринке", организованной российской телеведущей Настей Ивлеевой, в жизни Лолиты стало больше проблем. Сначала отмена концертов, а теперь возможен штраф.
Ранее мы писали, что с Ивлеевой хотят взыскать почти миллион долларов.
Также звезд, посетивших развратную вечеринку в Москве, публично наказали.
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