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Предательница Лолита попала в новый скандал — ей грозит штраф 85 тысяч грн

12 января 2024 17:39
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Предательница Лолита попала в новый скандал — ей грозит штраф 85 тысяч грн
Артистка Лолита Милявская. Фото: росСМИ
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Певицу Лолиту, посетившую "голую вечеринку" в Москве, могут оштрафовать за двойное гражданство. На нее пожаловались в полицию. 

Об этом пишут российские Telegram-каналы.

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Певица Лолита Милявская, которая родом из Закарпатья, однако поддерживает террористический путинский режим и нападение россиян на Украину, может быть оштрафована.

В Генпрокуратуру пожаловался российский активист и патриот войны Виталий Бородин. Он просит проверить, подавала ли артистка в российскую полицию необходимые документы относительно своего двойного гражданства, и если нет, то наказать ее по статье 330.2 УК РФ "Неисполнение обязанности по предоставлению уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства".

У Лолиты есть израильский паспорт, и за это ее могут оштрафовать на 200 тысяч рублей (более 85 тысяч гривен).

Артистка Лолита Милявская. Фото: росСМИ
Артистка Лолита Милявская на голой вечеринке. Фото: росСМИ

Сама исполнительница никогда не скрывала свое гражданство, и раньше никаких проблем не возникало. После ее участия в "голой вечеринке", организованной российской телеведущей Настей Ивлеевой, в жизни Лолиты стало больше проблем. Сначала отмена концертов, а теперь возможен штраф.

Ранее мы писали, что с Ивлеевой хотят взыскать почти миллион долларов.

Также звезд, посетивших развратную вечеринку в Москве, публично наказали.

украинцы
россияне
Лолита Милявская
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измена

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