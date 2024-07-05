Таисия Повалий рассекретила дату получения российского паспорта

Российская певица Таисия Повалий. Фото: Wikimedia Commons

Российская певица украинского происхождения Таисия Повалий дала очередное интервью кремлевским пропагандистам. Уроженка Киевской области еще раз подтвердила наличие гражданства РФ.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Tatarka FM.

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Осенью прошлого года (2023) в СМИ начали появляться сообщения о том, что Повалий получила российское гражданство. Более того, в День Независимости Украины зарегистрировала индивидуальное предприятие (типа ФОП) в РФ уже по красному паспорту.

Позже она подтвердила это фотографией на так называемых выборах президента страны-террориста. А теперь призналась, когда получила гражданство.

"С 2004 года все мои ценности пытались разрушить. И в сентябре 2022 года получила паспорт гражданки Российской Федерации… Хорошо, что есть возможность все начать с нуля. Я благодарна небу, России, людям, которые мне помогли", — сказала коллаборантка.

Также 59-летняя артистка отметила, что взяла кредит в РФ, чтобы приобрести жилье. По словам Повалий, она будет активно работать, потому что хочет остаться в России.

Коллаборантка Таисия Повалий с паспортом РФ. Фото: росСМИ

Напомним, ранее мы писали, что пропутинский певец Тимати будет строить рестораны в оккупированном Мариуполе. Также мы рассказывали, что на стриминговом сервисе Spotify удалили песни Лепса, Гагариной и других пропагандистов.