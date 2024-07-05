Таисия Повалий рассекретила дату получения российского паспорта

Предательница Таисия Повалий призналась, когда именно получила российское гражданство
Российская певица украинского происхождения Таисия Повалий дала очередное интервью кремлевским пропагандистам. Уроженка Киевской области еще раз подтвердила наличие гражданства РФ.
Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Tatarka FM.
Таисия Повалий о гражданстве РФ
Осенью прошлого года (2023) в СМИ начали появляться сообщения о том, что Повалий получила российское гражданство. Более того, в День Независимости Украины зарегистрировала индивидуальное предприятие (типа ФОП) в РФ уже по красному паспорту.
Позже она подтвердила это фотографией на так называемых выборах президента страны-террориста. А теперь призналась, когда получила гражданство.
"С 2004 года все мои ценности пытались разрушить. И в сентябре 2022 года получила паспорт гражданки Российской Федерации… Хорошо, что есть возможность все начать с нуля. Я благодарна небу, России, людям, которые мне помогли", — сказала коллаборантка.
Также 59-летняя артистка отметила, что взяла кредит в РФ, чтобы приобрести жилье. По словам Повалий, она будет активно работать, потому что хочет остаться в России.
Напомним, ранее мы писали, что пропутинский певец Тимати будет строить рестораны в оккупированном Мариуполе. Также мы рассказывали, что на стриминговом сервисе Spotify удалили песни Лепса, Гагариной и других пропагандистов.
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