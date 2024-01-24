Изменял близкую подругу — появились новые подробности расставания Шакиры и Жерара Пике

Певица Шакира. Фото: Reuters

Шакира и Жерар Пике объявили о расставании в июне 2022 года. Слухи об измене футболиста ходили давно.

Об этом пишет HOLA!

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Согласно сообщениям испанской телевизионной программы Socialité (Telecinco), Пике якобы изменял Шакире с ее подругой Анной Кайзер. Кайзер замужем, у нее двое детей. Она является знаменитым тренером, который помогал Шакире готовиться к ее шоу на Суперкубке 2020 года. По данным издания, вероятная измена произошла за два года до начала его романтических отношений с нынешней девушкой Кларой Чиа.

Сообщается, что Шакира узнала об этом от одного из ее сотрудников. Журналист Хавьер Чериани сказал, что работник "пожалел ее".

Кайзер и Шакира знают друг друга годами, если обвинения правдивы, это будет жестоким ударом. В 2015 году Кайзер написала в Facebook, что она была в Барселоне, чтобы потанцевать со "своей девочкой" Шайкирой.

Она поделилась видео с Шакирой 15 января 2022 года, на котором показано, как они готовятся к Суперкубку.

Шакира до сих пор подписана на Кайзер, и никто не подтвердил и не опроверг эти обвинения.

Напомним, родители Шакиры устроили фотосессию у ее семиметровой статуи.

Ранее мужчину, называвшего Шакиру своей супругой, арестовали у ее дома.