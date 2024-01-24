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Зраджував з близькою подругою — з'явились нові подробиці розставання Шакіри та Жерара Піке

24 січня 2024 10:30
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Зраджував з близькою подругою — з'явились нові подробиці розставання Шакіри та Жерара Піке
Співачка Шакіра. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Шакіра та Жерар Піке оголосили про розставання у червні 2022 року. Завжди ходили чутки про зраду футболіста, який зустрічається з Кларою Чіа. Але це був не перший роман спортсмена, який він приховував від співачки.

Про це пише HOLA!

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Згідно з повідомленнями іспанської телевізійної програми Socialité (Telecinco), Піке нібито зрадив Шакірі з її подругою Анною Кайзер. Кайзер, заміжня мати двох дітей, є знаменитим тренером, який допомагав Шакірі готуватися до її шоу на Суперкубку 2020 року. За даними видання, імовірна зрада сталася за два роки до початку його романтичних стосунків із теперішньою дівчиною Кларою Чіа.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ANNA KAISER (@theannakaiser)

Повідомляється, що Шакіра дізналася про це від одного з її співробітників. Журналіст Хав'єр Черіані сказав, що працівник "пожалів її".

Кайзер і Шакіра знають одна одну роками, якщо звинувачення правдиві, це буде жорстоким ударом. У 2015 році Кайзер написала у Facebook, що вона була в Барселоні, щоб потанцювати зі "своєю дівчиною" Шайкірою.

Вона поділилася відео з Шакірою 15 січня 2022 року, на якому показано, як вони готуються до Суперкубку.

Шакіра досі підписана на Кайзер, і ніхто не підтвердив і не спростував ці звинувачення.

Нагадаємо, батьки Шакіри влаштували фотосесію біля її семиметрової статуї.

Раніше чоловіка, який називав Шакіру своєю дружиною, заарештували біля її будинку.

Шакіра
Жерар Піке
закордонні зірки
зіркова пара

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