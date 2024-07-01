Неля Шовкопляс про Влада Яму та Олега Винника — ведуча прокоментувала виїзд зірок-втікачів

Українська телеведуча Неля Шовкопляс. Фото: скриншот з інтерв'ю

Ведуча "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс висловилася про українських артистів Влада Яму та Олега Винника, які під на початку війни виїхали за кордоном. На її думку, українців та їх музичні вподобання дуже змінило повномасштабне вторгнення РФ.

Про це вона розповіла у програмі "Що ти Київ?" на Люкс ФМ.

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На думку телеведучої, нині українці та їх музичний смак дуже змінився. Шовкопляс впевнена, що співакам-втікачам Владу Ямі та Олегу Виннику вже ніколи не вдасться повернути собі ту популярність, яка в них була до війни в Україні.

"Якщо брати Олега Винника, то у нього своя фан-спільнота дуже потужна. Я не думаю, що вони стали його любити менше, а можливо, для них також щось переформатувалося. Ми не знаємо достеменно, чи він справді виїхав через хворобу, чи щось інше, але це його вибір. Наслідки цього вибору будуть уже відомі після війни. Мені здається, що Яма та Винник якоюсь мірою втратили себе. Так, у них залишиться якась своя аудиторія, яка була прихильна, але це вже не той рівень популярності, залученості у шоубізнесі, який був до початку повномасштабного вторгнення", — пояснила вона.

Українська телеведуча Неля Шовкопляс. Фото: instagram.com/nelya_shovkoplyas/

Ведуча додала, що нині з'явилося багато молодих артистів, які заслуговують на увагу. Вона впевнена, що важкі обставини змінили правила шоу-бізнесу, що дало можливість відкритися талановитим українцям.

"Просто люди зробили свій вибір і за нього будуть відповідати, коли все закінчиться. З одного боку, це страшно, що через війну такі зміни почалися у нашому суспільстві, а з іншого, я, наприклад, дуже тішуся, що народилася нова плеяда молодих артистів. Тепер вони не повинні грати за тими старими правилами, коли тільки купка зірок мала доступ до шоубізнесового олімпу. Зараз все по-інакшому. Дивлюся на KOlA, YAKTAK, інших молодих артистів, і у мене просто серце тішиться і душа радується, тому що вони цього достойні", — розповіла ведуча "Сніданку з 1+1".

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка KOLA поскаржилась на атаку її нового кліпу ботами. Також ми розповідали, що Камалія неочікувано провела ревізію вбиралень у Великій Британії.