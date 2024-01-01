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Сделал из брата злодея — королевский обозреватель прокомментировала мемуары принца Гарри

1 января 2024 16:47
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Сделал из брата вора - королевский обозреватель прокомментировала мемуары принца Гарри
Принц Гарри. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Принц Гарри изобразил своего старшего брата "злодеем" в своих мемуарах Spare, рассказала королевский редактор Daily Mail Ребекка Инглиш. Журналистка вспомнила подробное описание Гарри братской ссоры в книге.

Об этом пишет Daily Mail.

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Гарри утверждал, что на нем остались видимые "царапины и синяки" после якобы нападения его брата: "Уильям схватил меня за шиворот, сорвав мое ожерелье и повалил меня на пол", — вспоминал Гарри.

 

Принц Уильям. Фото: Reuters
Принц Уильям. Фото: Reuters

"Мы думали, что злодеями могли быть король и королева, но на самом деле это был его старший брат", — сказала королевский редактор Ребекка Инглиш.

Долгожданные мемуары супруга Меган Маркл попали на книжные полки по всему миру в январе этого года, и за первую неделю публикации они стали самыми продаваемыми мемуарами.

От ярких рассказов на тему братского разрыва до запутанных подробностей частной ссоры между 41-летней Кейт Миддлтон и 42-летней Меган Маркл, мир был шокирован откровениями.

 

Принц Уильям и принцесса Уэльска Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принц Уильям и принцесса Уэльска Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

"Они делали все вместе, поэтому видеть их ужасную ссору, на самом деле было очень грустно", — сказала Ребекка.

Она добавила, что провокационные детали в Spare привели к молчанию Уильяма относительно Гарри — реальность вряд ли изменится в ближайшее время, по словам королевского редактора.

Гарри также утверждал, что Уильям и Кейт просили его надеть его печально известный нацистский костюм.

 

Король Карл III. Фото: Reuters
Король Карл III. Фото: Reuters

Кроме того, герцог рассказал о болезнях своего отца и о том, что король до сих пор носит с собой своего любимого мишку.

"Он показал Уильяма как своего "заклятого врага", королеву Камиллу — "злой мачехой", а Чарльза — эмоционально заторможенного и неэффективного "старика", — говорится в издании.

Ранее Омид Скоби выпустил скандальную книгу. Больше всего реакция была сосредоточена на ее издании на голландском языке, содержавшем имена двух членов семьи, которых герцогиня Сассекская обвинила в "бессознательном предубеждении".

Напомним, Кейт Миддлтон поразила сеть новой праздничной открыткой.

Ранее астролог рассказала, что ждет отношения принца Гарри и Меган Маркл в будущем году.

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