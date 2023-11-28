Вызывающая миллиардерша — Кайли Дженнер в нижнем снялась в капсуле времени

Бизнесвумен Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Бизнесвумен Кайли Дженнер стала героиней обложки зимнего выпуска журнала Interview. Звезда снялась для кавер-стори издания и продемонстрировала роскошные формы в белье.

Фотосессию Кайли показала в своих социальных сетях.

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Младшая из сестер Кардашьян-Дженнер рассказала о детях, отношении к папарацци и утренних ритуалах. Сейчас бизнесвумен и мать двоих детей вспоминает, что сложнее для нее было находиться под постоянным прицелом папарацци, которые часто кричали непристойные вещи в ее адрес.

Бизнесвумен Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Бизнесвумен Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Бизнесвумен Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Бизнесвумен Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Бизнесвумен Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Бизнесвумен Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Бизнесвумен Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Бизнесвумен Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Бизнесвумен Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Бизнесвумен Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Бизнесвумен Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

"С папарацци было очень тяжело. У меня было несколько ужасных историй. Например, когда мне было 16 лет, и эти 50-летние мужчины говорили: "Привет, маленькая шлюха". Пытались задрать мне юбку и выскакивали из кустов, пугали меня, блокировали мою машину. Когда я была моложе, было еще хуже", — говорит Кайли.

В 2018 году Кайли родила дочь Сторми от рэпера Тревиса Скотта, а через четыре года пара, которая на данный момент не вместе, сообщила о рождении сына Эйра. Дженнер отмечает, что ей очень нравилось быть беременной, но в первом случае все прошло легче.

"Вторая беременность выбила меня из колеи. Но ты либо любишь это, либо нет", — говорит звезда.

Ближайшей к своей дочери из четырех сестер Кайли называет Хлои.

"Она для всех как вторая мама. Она была моей второй мамой. И когда я вижу, что у Сторми такие же отношения с Хлоей, это каждый раз геет мое сердце", — говорит Кайли.

Дженнер рассказала, как начинается ее обычное утро. Первое, что делает основательница Kylie Cosmetics — пьет кофе с ванильным миндальным молоком из кафе Kings Road, который на момент пробуждения уже ждет его на кухне.

Последние несколько месяцев Кайли встречается с актером Тимоти Шаламе. Пара впервые публично появилась вместе на концерте Бейонсе.

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