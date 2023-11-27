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Соблазнительная Эмили Ратаковски снялась топлесс для Vogue

27 ноября 2023 12:24
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Соблазнительная Эмили Ратаковски снялась топлесс для Vogue
Модель Эмили Ратаковски. Фото: Vogue
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Модель Эмили Ратаковски снялась для декабрьской обложки Vogue. Модель, писательница, ведущая подкастов и мать встретились с журналистами в Париже, чтобы обсудить свободу, конфиденциальность и самооценку.

Об этом стало известно в Instagram звезды.

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Для фотосессии Эмили примерила известные бренды, среди которых Hermes, Bottega Veneta и Bulgari. Для некоторых фотографий звезда позирует топлесс. Модель находится на новом этапе своей жизни — мать, разведенная женщина, не против написать книгу о любви.

 

Модель Эмили Ратаковски. Фото: Vogue
Модель Эмили Ратаковски. Фото: Vogue

 

Модель Эмили Ратаковски. Фото: Vogue
Модель Эмили Ратаковски. Фото: Vogue

 

Модель Эмили Ратаковски. Фото: Vogue
Модель Эмили Ратаковски. Фото: Vogue

 

Модель Эмили Ратаковски. Фото: Vogue
Модель Эмили Ратаковски. Фото: Vogue

 

 

Модель Эмили Ратаковски. Фото: Vogue
Модель Эмили Ратаковски. Фото: Vogue

 

Модель Эмили Ратаковски. Фото: Vogue
Модель Эмили Ратаковски. Фото: Vogue

"Не могу поверить, что больше нет книг о неудачных первых браках. Я прочитала много литературы о разводе, но это, как правило, о семьях, которые расстаются после того, как дети вырастают. Я считаю, что так много женщин разводятся в юном возрасте, и это такое табу, и вокруг этого такая стигма... Брак не всегда справедлив, как это было раньше, или, по крайней мере, таким, каким он должен быть. Я не уверена, было ли это справедливо, поэтому не должно быть стыдно отойти от этого дерьмового соглашения. Я хотела бы написать об этом больше", — говорит модель.

Эмили призналась, что после выхода ее первой книги, где она размышляет о женской привлекательности, это полностью изменило ее жизнь, ведь многие женщины поблагодарили ее за правду.

"Это изменило мою связь с другими людьми, мою самооценку, я имею в виду, было здорово, когда люди говорили: "О, я люблю тебя". "Ты так хороша", что угодно", — рассказала модель.

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