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Соблазнительная теннисистка — Зендея засветила стройные ноги на красной дорожке

11 апреля 2024 13:24
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Соблазнительная теннисистка — Зендея засветила стройные ноги на красной дорожке
Актриса Зендея. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актриса Зендея прибыла на премьеру "Челленджеров" на лондонской Лестер-сквер в ярком образе. 27-летняя звезда выгуляла белое платье, украшенное теннисными ракетками и бантом.

Об этом пишет Daily Mail.

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Ее платье с пайетками имело воротничок и пуговицы спереди, а также плиссированную юбку с красно-белыми и синими полосками, изготовленную из сетки, напоминающей теннисную. Наряд имел открытую спину и смелый высокий разрез, чтобы продемонстрировать ее длинные ноги.

 

Актриса Зендея. Фото: Reuters
Актриса Зендея. Фото: Reuters

 

Актриса Зендея. Фото: Reuters
Актриса Зендея. Фото: Reuters

Дополнила образ парой белых каблуков, бриллиантовыми серьгами и соответствующим браслетом. Звезда заплела волосы в аккуратную косу, закрепив белым атласным бантом.

К ней присоединились коллеги по фильму Джош О'Коннор и Майк Фэйст.

Зендея играет в "Челленджерах" роль Таши Дункан, начинающей звезды тенниса, бросающей карьеру после серьезной травмы. Вместо этого она сосредотачивается на обучении своего коллеги Арта, которого играет Майк, в которого она влюбляется и выходит замуж.

 

Актриса Зендея с Джошем О'Коннором и Майком Фейстом. Фото: Reuters
Актриса Зендея с Джошем О'Коннором и Майком Фейстом. Фото: Reuters

Зендея работала с теннисистом и бывшим игроком Брэдом Гилбертом, чтобы подготовиться к этой роли. На этой неделе актриса украсила обложку майского выпуска британского Vogue.

"Я всегда играю девушку в средней школе. И, заметьте, я никогда не ходила в среднюю школу. Так что оторваться от этого было новым. И это тоже было немного страшно", — поделилась звезда.

Напомним, Том Холланд рассказал, за что обожает Зендею. А раньше Зендея в обольстительном образе снялась для глянца.

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