Почему Ефросинина публично обматерила Горбунова — уволили всю команду

Актер Юрий Горбунов на интервью у Маши Ефросининой четыре года назад. Фото: скриншот с YouTube

Украинская телеведущая Маша Ефросинина показала новый выпуск своей программы "Взрослые девочки", которую она ведет вместе с певицей Олей Поляковой. В этот раз ведущая рассказала о конфликте с актером и заслуженным артистом Украины Юрием Горбуновым.

Об этом Маша Ефросинина рассказала в одном из выпусков программы "Взрослые девочки" на своем канале в YouTube.

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Известная ведущая вспомнила, как она поругалась с Юрием Горбуновым на съемках легендарной телепередачи "Підйом". Оказывается, из-за их конфликта в эфире "Нового канала" уволили всю техническую команду, которая тогда работала на съемках.

Маша отметила, что эта ситуация произошла более 20 лет назад, когда она вела передачу "Підйом" вместе с Юрием Горбуновым.

Маша Ефросинина с Юрием Горбуновым в программе "Підйом". Фото: скриншот с YouTube

"Первая в жизни история, когда я поняла, что за маты могут наказать, что это имеет серьезные последствия. Мы с Горбуновым параллельно вели проект для воскресных утренников, где показывали, как людей разыгрывают. И надо было для этих водосов с розыгрышами записывать подводки", — рассказала Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина и Оля Полякова в программе "Взрослые девочки". Фото: скриншот с YouTube

Далее она вспомнила, как режиссер на съемках попросил ведущих обругать друг друга в эфире, на что они согласились. Более того, съемочная группа попросила сделать это с нецензурной лексикой.

"И вот мы как-то с Юрой записывали-записывали, мы записали, пожалуй, 200 этих подводок, и режиссер говорит: "Что-то вы какие-то тухлые стали". А у нас подводка, где ругаются муж с женой. Он говорит: "Давайте так. Мне нужно, чтобы вы поругались так крепко, чтобы у вас аж слюна летела. Чтобы у Юры просто вены надувались, чтобы у Маши кровью глаза налились. Вы можете друг друга обругать матом? А я в эфире просто уберу звук". Мы такие: "С удовольствием". Нам с Юрием Николаевичем дай друг друга обложить матом, это же хлебом не корми", — также добавила ведущая.

Конфликт Маши Ефросининой и Ольги Фреймут

Несколько лет назад между двумя ведущими возникла ссора в проекте "Танцы со звездами". Тогда на балконе шоу Маша спросила у Ольги, какой канал является для нее родным домом, ведь она пересмотрела ее интервью. Но та призналась, что она жалеет об окончании контракта с "Новым каналом" и "1+1".

Ольга Фреймут на балконе у Маши Ефросининой в шоу "Танцы со звездами". Фото: скриншот с YouTube

"Что стало причиной таких не очень, мягко говоря, дружественных отношений между теледевами — точно неизвестно. Одни говорят, что карьерные амбиции и творческая конкуренция, другие говорят, что когда-то они боролись за сердце одного мужчины", — говорят на канале "Люкс.ФМ" в YouTube.

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