Чому Єфросиніна публічно обматюкала Горбунова — звільнили всю команду

Актор Юрій Горбунов на інтерв'ю у Маші Єфросиніної чотири роки тому. Фото: скриншот з YouTube

Українська телеведуча Маша Єфросиніна показала новий випуск своєї програми "Дорослі дівчата", яку вона веде разом зі співачкою Олею Поляковою. Цього разу ведуча розповіла про конфлікт з актором і заслуженим артистом України Юрієм Горбуновим.

Про це Маша Єфросиніна розповіла в одному з випусків програми "Дорослі дівчата" на своєму каналі в YouTube.

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Конфлікт Маші Єфросиніної та Юрія Горбунова

Відома ведуча згадала, як вона посварилася з Юрієм Горбуновим на зйомках легендарної телепередачі "Підйом". Виявляється, через їхній конфлікт в ефірі "Нового каналу" звільнили всю технічну команду, яка тоді працювала на зйомках.

Маша зазначила, що ця ситуація відбулася понад 20 років тому, коли вона вела передачу "Підйом" разом з Юрієм Горбуновим.

Маша Єфросиніна з Юрієм Горбуновим у програмі "Підйом". Фото: скриншот з YouTube

"Перша в житті історія, коли я зрозуміла, що за мати можуть покарати, що це має серйозні наслідки. Ми з Горбуновим паралельно вели проєкт для недільних ранків, де показували, як людей розігрують. І треба було для цих відосів із розіграшами записувати підводки", — розповіла Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна та Оля Полякова у програмі "Дорослі дівчата". Фото: скриншот з YouTube

Далі вона згадала, як режисер на зйомках попросив ведучих облаяти одне одного в ефірі, на що вони погодилися. Більш того, знімальна група попросила зробити це з нецензурною лексикою.

"І от ми якось із Юрою записували-записували, ми записали, мабуть що, 200 цих підводок, і режисер каже: "Щось ви якісь тухлі стали". А у нас підводка, де лаються чоловік із дружиною. Він каже: "Давайте так. Мені треба, щоб ви полаялися так міцно, щоб у вас аж слина летіла. Щоб у Юри аж просто вени надувалися, щоб у Маші кров'ю очі налилися. Ви можете одне одного облаяти матюками? А я в ефірі просто приберу звук". Ми такі: "Залюбки". Нам із Юрієм Миколайовичем дай друг друга обкласти матюками, це ж хлібом не годуй", — також додала ведуча.

Конфлікт Маші Єфросиніної та Ольги Фреймут

Декілька років тому між двома ведучими виникла сварка у проєкті "Танці з зірками". Тоді на балконі шоу Маша запитала в Ольги, який канал є для неї рідною домівкою, адже вона передивилася її інтерв’ю. Та зізналася, що вона жалкує про закінчення контракту з "Новим каналом" та "1+1".

Ольга Фреймут на балконі в Маші Єфросиніної у шоу "Танці з зірками". Фото: скриншот з YouTube

"Що стало причиною таких не дуже, м'яко кажучи, дружелюбних стосунків між теледівами — точно невідомо. Одні кажуть, що кар’єрні амбіції та творча конкуренція, інші кажуть, що колись вони боролися за серце одного чоловіка", — кажуть на каналі "Люкс.ФМ" в YouTube.

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