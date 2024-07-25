Хрещена Насті Каменських Алла Кудлай зізналася, що її пов'язує з Павлом Зібровим

Українська співачка Алла Кудлай на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Народна артистка України і хрещена відомої співачки Насті Каменських Алла Кудлай дала інтерв’ю Аліні Доротюк. Під час спілкування з блогеркою знаменита виконавиця зізналася, які в неї стосунки зі співаком Павлом Зібровим.

Інтерв’ю з Аллою Кудлай Аліна Доротюк оприлюднила на своєму каналі в YouTube.

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Відома українська виконавиця зізнається, з ким вона під час повномасштабної війни найбільше спілкується. Виявляється, ця людина — це український співак Павло Зібров, якого Алла Кудлай називає просто Пашею.

Інтерв'ю Алли Кудлай і Аліни Доротюк. Фото: скриншот з YouTube

Знаменитість наголошує, що спілкується вона із сім’єю Павла Зіброва ще з моменту, як його дружина Марина була вагітною. До того ж, Алла Кудлай подякувала долі за те, що звела її з Павлом Зібровим і його дружиною. Також артистка зазначила, що щоразу, коли вона дзвонить, то Павло завжди знімає слухавку.

"Пашка — це дружочок, у нього така приємна Мариночка (дружина, — Ред.), я її дуже люблю, давно спілкуємося, коли Марина була вагітна, ми зустрічалися. Приємні дуже люди, я дякую долі, що мене звела з такими людьми. Маринка — велика розумниця. Я завжди дзвоню, Паша завжди знімає слухавку, він, як молоток", — зізналася Алла Кудлай.

Зв’язок Алли Кудлай і Павла Зіброва

Алла Кудлай і Павло Зібров є дуже близькими друзями і колегами по шоу-бізнесу. Виявляється, знайомі вони вже багато років і навіть виступали в дуеті, а сама Алла говорить про зв’язок з Павлом, як про особливі стосунки.

Артисти Алла Кудлай і Павло Зібров. Фото: Facebook Павла Зіброва

"Я обожнюю Пашку. Такий позитивний, оптиміст. Він настільки оптимістичний, порядний, щедрий. Не було в житті такого моменту, щоб, наприклад, у мене день народження, а він або не привітав, або не передзвонив", — розповіла в інтерв’ю Алла Кудлай.

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