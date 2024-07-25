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Алла Кудлай розкрила всю правду про зв'язок з Павлом Зібровим — що їх об'єднує

25 липня 2024 11:15
Галина Войтенко - Редактор
Хрещена Насті Каменських Алла Кудлай зізналася, що її пов'язує з Павлом Зібровим
Українська співачка Алла Кудлай на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Народна артистка України і хрещена відомої співачки Насті Каменських Алла Кудлай дала інтерв’ю Аліні Доротюк. Під час спілкування з блогеркою знаменита виконавиця зізналася, які в неї стосунки зі співаком Павлом Зібровим.

Інтерв’ю з Аллою Кудлай Аліна Доротюк оприлюднила на своєму каналі в YouTube.

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Відома українська виконавиця зізнається, з ким вона під час повномасштабної війни найбільше спілкується. Виявляється, ця людина — це український співак Павло Зібров, якого Алла Кудлай називає просто Пашею. 

Интервью Аллы Кудлай и Алины Доротюк
Інтерв'ю Алли Кудлай і Аліни Доротюк. Фото: скриншот з YouTube

Знаменитість наголошує, що спілкується вона із сім’єю Павла Зіброва ще з моменту, як його дружина Марина була вагітною. До того ж, Алла Кудлай подякувала долі за те, що звела її з Павлом Зібровим і його дружиною. Також артистка зазначила, що щоразу, коли вона дзвонить, то Павло завжди знімає слухавку.

"Пашка — це дружочок, у нього така приємна Мариночка (дружина, — Ред.), я її дуже люблю, давно спілкуємося, коли Марина була вагітна, ми зустрічалися. Приємні дуже люди, я дякую долі, що мене звела з такими людьми. Маринка — велика розумниця. Я завжди дзвоню, Паша завжди знімає слухавку, він, як молоток", — зізналася Алла Кудлай.

Зв’язок Алли Кудлай і Павла Зіброва

Алла Кудлай і Павло Зібров є дуже близькими друзями і колегами по шоу-бізнесу. Виявляється, знайомі вони вже багато років і навіть виступали в дуеті, а сама Алла говорить про зв’язок з Павлом, як про особливі стосунки.

Алла Кудлай и Павел Зибров
Артисти Алла Кудлай і Павло Зібров. Фото: Facebook Павла Зіброва

"Я обожнюю Пашку. Такий позитивний, оптиміст. Він настільки оптимістичний, порядний, щедрий. Не було в житті такого моменту, щоб, наприклад, у мене день народження, а він або не привітав, або не передзвонив", — розповіла в інтерв’ю Алла Кудлай.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Гайтана потрапила у гучний мовний скандал. 

Раніше ми розповідали про те, що співачка Надя Дорофєєва згадала своє дитинство. 

Також ми повідомляли про те, що відома артистка Наталія Могилевська розповіла про те, що набрала зайвих кілограмів. 

Павло Зібров шоу-бізнес українські зірки Алла Кудлай

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