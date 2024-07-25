Крестная Насти Каменских Алла Кудлай призналась, что ее связывает с Павлом Зибровым

Украинская певица Алла Кудлай на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Народная артистка Украины и крестная известной певицы Насти Каменских Алла Кудлай дала интервью Алине Доротюк. Во время общения с блогером знаменитая исполнительница призналась, какие у нее отношения с певцом Павлом Зибровым.

Интервью с Аллой Кудлай Алина Доротюк обнародовала на своем канале в YouTube.

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Известная украинская исполнительница признается, с кем она во время полномасштабной войны больше всего общается. Оказывается, этот человек — украинский певец Павел Зибров, которого Алла Кудлай называет просто Пашей.

Интервью Аллы Кудлай и Алины Доротюк. Фото: скриншот с YouTube

Знаменитость отмечает, что общается она с семьей Павла Зиброва еще с момента, когда его жена Марина была беременна. К тому же, Алла Кудлай поблагодарила судьбу за то, что свела ее с Павлом Зибровым и его женой. Также артистка отметила, что каждый раз, когда она звонит, Павел всегда берет трубку.

"Пашка — это дружочек, у него такая приятная Мариночка (жена, — Ред.), я ее очень люблю, давно общаемся, когда Марина была беременна, мы встречались. Приятные очень люди, я благодарю судьбы, что меня свела с такими людьми. Маринка — большая умница. Я всегда звоню, Паша всегда берет трубку, он, как молоток", — призналась Алла Кудлай.

Связь Аллы Кудлай и Павла Зиброва

Алла Кудлай и Павел Зибров являются очень близкими друзьями и коллегами по шоу-бизнесу. Оказывается, знакомы они уже много лет и даже выступали в дуэте, а сама Алла говорит о связи с Павлом, как об особых отношениях.

Артисты Алла Кудлай и Павел Зибров. Фото: Facebook Павла Зиброва

"Я обожаю Пашку. Такой положительный, оптимист. Он настолько оптимистичен, порядочен, щедр. Не было в жизни такого момента, чтобы, например, у меня день рождения, а он либо не поздравил, либо не перезвонил", — рассказала в интервью Алла Кудлай.

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