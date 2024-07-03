Где сейчас муж певицы Алены Винницкой — артистка честно рассказала

Алена Винницкая призналась, чем сейчас занимается ее муж
Легендарная певица 2000-х, бывшая участница группы "ВИА Гра" Алена Винницкая рассказала о своем муже. Украинская исполнительница, которая давно не выпускала никаких новых песен, призналась, чем во время полномасштабной войны занимается ее возлюбленный.
Об этом Алена Винницкая рассказала в интервью программы "Марафон Ранок" в YouTube.
Алена Винницкая о том, где ее муж сейчас
Украинская исполнительница признается, чем занимался раньше ее муж, когда только началось полномасштабное вторжение. Алена вспоминает, как у нее дома было очень много друзей, в основном, мужского пола, которых нужно было кормить.
По словам Винницкой, сейчас уже почти второй год ее любимый помогает вывозить людей, которые получили ранения. Она добавила, что в начале полномасштабной войны ее фонд помогал гражданским людям.
"Сначала он добробатом был, потом уже началась терроборона. Мы держали оборону дома, с мамой, потому что у нас полный дом был друзей. Уже почти второй год муж занимается медицинской помощью, вывозом раненых. Именно там и родилась эта идея, потому что он увидел и услышал очень много людей. Наш фонд работал еще в начале войны, это была просто такая помощь гражданским", — рассказала Алена Винницкая.
Брак Алены Винницкой
Известно, что певица Алена Винницкая вышла замуж за музыканта, которого зовут Сергей Большой, примерно 30 лет назад. В 2020 году в сети распространились слухи о том, что артистка разводится с любимым, после чего сама она подтвердила тот факт, что в ее личной жизни кризис.
Через несколько лет Алена призналась, что она развелась со своим мужем, после чего даже попала в психбольницу. Однако, впоследствии влюбленные снова помирились.
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