Как Alyona Alyona и Jerry Heil готовились к выступлению на Евровидении — видео

Alyona Alyona и Jerry Heil показали подготовку к выступлению на Евровидении
Украинский рэпер и блогер Alyona Alyona показала, как она с певицей Jerry Heil готовила номер для выступления на "Евровидении". Представительница Украины на масштабном песенном конкурсе поделилась видео, где можно увидеть их подготовку.
Соответствующие кадры Alyona Alyona обнародовала на своей странице в соцсети Instagram.
Подготовка Alyona Alyona и Jerry Heil к выступлению на "Евровидении"
Известная рэп-исполнительница решила "открыть занавес" и показать, как она готовила совместное выступление с Jerry Heil на масштабный конкурс "Евровидение". Alyona Alyona показала саму подготовку и рассказала, сколько они готовились к конкурсу.
К тому же, украинский рэпер подчеркнула, что они с Jerry Heil очень довольны тем, что у них получилось на конкурсе в Мальме.
"В этом видео я рассказываю вам о том, как мы готовили наш номер вместе с командой Таню Муиньо, как долго тренировались, почему так долго не показывали ни одного бекстейджа и сколько времени заняла подготовка к главному песенному конкурсу Европы. Мы искренне довольны результатом нашего командного ежедневного труда", — написала Alyona Alyona.
Реакция сети на видео Alyona Alyona
Когда подписчики украинской рэп-артистки увидели новое видео на ее странице, они не смогли пройти мимо. Поэтому под новым постом Alyona Alyona появились комментарии, где люди высказали свое мнение по поводу номера на "Евровидении".
- Выдержали столько хейта и обиды от украинцев. Вы молодцы
- Я повторюсь, но это был лучший номер в этом году! Мурашки бегали, даже когда в очередной раз просматривала номер. Мощно, а главное — столько смыслов, наша реальность, наши надежды. Это действительно невероятно красиво
- Вы большие молодцы!!!! Гордимся вами! Это титаническая работа многих людей и нереально крутой команды
- Самый лучший номер за всю историю "Евровидения" от Украины
Выступление Alyona Alyona и Jerry Heil на "Евровидении"
В этом году Украину на масштабном песенном конкурсе "Евровидение", который состоялся в Мальме в Швеции, представлял дуэт рэпера Alyona Alyona и певицы Jerry Heil. Девушки спели песню Teresa&Maria и показали невероятно мощный номер, который никого не оставил равнодушным.
К сожалению, победы Украина в этом году не одержала, но артистки заняли третье место, что также является хорошим результатом.
Напомним, мы писали о том, что рэпер Alyona Alyona и певица Jerry Heil преподнесли победителю "Евровидения" сюрприз.
Ранее мы рассказывали о том, что в сети показали, как Alyona Alyona встретили после участия в "Евровидении".
Также мы сообщали о том, что дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil выпустил новую песню.
Читайте Новини.LIVE!