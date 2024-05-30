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Alyona Alyona и Jerry Heil показали подготовку к выступлению на Евровидении

30 мая 2024 16:57
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Как Alyona Alyona и Jerry Heil готовились к выступлению на Евровидении — видео
Дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil на фотосессии. Фото: Instagram Alyona Alyona
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинский рэпер и блогер Alyona Alyona показала, как она с певицей Jerry Heil готовила номер для выступления на "Евровидении". Представительница Украины на масштабном песенном конкурсе поделилась видео, где можно увидеть их подготовку.

Соответствующие кадры Alyona Alyona обнародовала на своей странице в соцсети Instagram.

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Подготовка Alyona Alyona и Jerry Heil к выступлению на "Евровидении"

Известная рэп-исполнительница решила "открыть занавес" и показать, как она готовила совместное выступление с Jerry Heil на масштабный конкурс "Евровидение". Alyona Alyona показала саму подготовку и рассказала, сколько они готовились к конкурсу.

Alyona Alyona и Jerry Heil на сцене "Евровидения"
Alyona Alyona и Jerry Heil на сцене "Евровидения". Фото: Instagram Alyona Alyona

К тому же, украинский рэпер подчеркнула, что они с Jerry Heil очень довольны тем, что у них получилось на конкурсе в Мальме.

"В этом видео я рассказываю вам о том, как мы готовили наш номер вместе с командой Таню Муиньо, как долго тренировались, почему так долго не показывали ни одного бекстейджа и сколько времени заняла подготовка к главному песенному конкурсу Европы. Мы искренне довольны результатом нашего командного ежедневного труда", — написала Alyona Alyona.

Публикация со страницы Alyona Alyona
Alyona Alyona и Jerry Heil на подготовке к выступлению на "Евровидении". Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на видео Alyona Alyona

Когда подписчики украинской рэп-артистки увидели новое видео на ее странице, они не смогли пройти мимо. Поэтому под новым постом Alyona Alyona появились комментарии, где люди высказали свое мнение по поводу номера на "Евровидении".

  • Выдержали столько хейта и обиды от украинцев. Вы молодцы
  • Я повторюсь, но это был лучший номер в этом году! Мурашки бегали, даже когда в очередной раз просматривала номер. Мощно, а главное — столько смыслов, наша реальность, наши надежды. Это действительно невероятно красиво
  • Вы большие молодцы!!!! Гордимся вами! Это титаническая работа многих людей и нереально крутой команды
  • Самый лучший номер за всю историю "Евровидения" от Украины
Комментарии со страницы Alyona Alyona
Комментарии со страницы Alyona Alyona. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Alyona Alyona
Комментарии со страницы Alyona Alyona. Фото: скриншот из Instagram

Выступление Alyona Alyona и Jerry Heil на "Евровидении"

В этом году Украину на масштабном песенном конкурсе "Евровидение", который состоялся в Мальме в Швеции, представлял дуэт рэпера Alyona Alyona и певицы Jerry Heil. Девушки спели песню Teresa&Maria и показали невероятно мощный номер, который никого не оставил равнодушным.

К сожалению, победы Украина в этом году не одержала, но артистки заняли третье место, что также является хорошим результатом.

Напомним, мы писали о том, что рэпер Alyona Alyona и певица Jerry Heil преподнесли победителю "Евровидения" сюрприз.

Ранее мы рассказывали о том, что в сети показали, как Alyona Alyona встретили после участия в "Евровидении".

Также мы сообщали о том, что дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil выпустил новую песню.

Alyona Alyona
шоу-бизнес
Jerry Heil
Евровидение-2024

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