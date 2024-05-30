Как Alyona Alyona и Jerry Heil готовились к выступлению на Евровидении — видео

Дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil на фотосессии. Фото: Instagram Alyona Alyona

Украинский рэпер и блогер Alyona Alyona показала, как она с певицей Jerry Heil готовила номер для выступления на "Евровидении". Представительница Украины на масштабном песенном конкурсе поделилась видео, где можно увидеть их подготовку.

Соответствующие кадры Alyona Alyona обнародовала на своей странице в соцсети Instagram.

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Подготовка Alyona Alyona и Jerry Heil к выступлению на "Евровидении"

Известная рэп-исполнительница решила "открыть занавес" и показать, как она готовила совместное выступление с Jerry Heil на масштабный конкурс "Евровидение". Alyona Alyona показала саму подготовку и рассказала, сколько они готовились к конкурсу.

Alyona Alyona и Jerry Heil на сцене "Евровидения". Фото: Instagram Alyona Alyona

К тому же, украинский рэпер подчеркнула, что они с Jerry Heil очень довольны тем, что у них получилось на конкурсе в Мальме.

"В этом видео я рассказываю вам о том, как мы готовили наш номер вместе с командой Таню Муиньо, как долго тренировались, почему так долго не показывали ни одного бекстейджа и сколько времени заняла подготовка к главному песенному конкурсу Европы. Мы искренне довольны результатом нашего командного ежедневного труда", — написала Alyona Alyona.

Alyona Alyona и Jerry Heil на подготовке к выступлению на "Евровидении". Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на видео Alyona Alyona

Когда подписчики украинской рэп-артистки увидели новое видео на ее странице, они не смогли пройти мимо. Поэтому под новым постом Alyona Alyona появились комментарии, где люди высказали свое мнение по поводу номера на "Евровидении".

Выдержали столько хейта и обиды от украинцев. Вы молодцы

Я повторюсь, но это был лучший номер в этом году! Мурашки бегали, даже когда в очередной раз просматривала номер. Мощно, а главное — столько смыслов, наша реальность, наши надежды. Это действительно невероятно красиво

Вы большие молодцы!!!! Гордимся вами! Это титаническая работа многих людей и нереально крутой команды

Самый лучший номер за всю историю "Евровидения" от Украины

Комментарии со страницы Alyona Alyona. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Alyona Alyona. Фото: скриншот из Instagram

Выступление Alyona Alyona и Jerry Heil на "Евровидении"

В этом году Украину на масштабном песенном конкурсе "Евровидение", который состоялся в Мальме в Швеции, представлял дуэт рэпера Alyona Alyona и певицы Jerry Heil. Девушки спели песню Teresa&Maria и показали невероятно мощный номер, который никого не оставил равнодушным.

К сожалению, победы Украина в этом году не одержала, но артистки заняли третье место, что также является хорошим результатом.

Напомним, мы писали о том, что рэпер Alyona Alyona и певица Jerry Heil преподнесли победителю "Евровидения" сюрприз.

Ранее мы рассказывали о том, что в сети показали, как Alyona Alyona встретили после участия в "Евровидении".

Также мы сообщали о том, что дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil выпустил новую песню.