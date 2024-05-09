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Alyona Alyona і Jerry Heil шокували весь світ потужним номером для Євробачення

9 травня 2024 18:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Alyona Alyona і Jerry Heil вразили іноземців своїм виступом на сцені півфіналу Євробачення
Alyona Alyona і Jerry Heil на офіційній церемонії відкриття "Євробачення" у Мальме. Фото: Instagram Alyona Alyona
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відома українська реперка і авторка пісень Alyona Alyona показала свій виступ у півфіналі конкурсу "Євробачення" зі співачкою Jerry Heil. Популярна виконавиця вирішила показати, як на їхній номер реагують іноземці з декількох країн.

Відповідні кадри Alyona Alyona оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

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Реакція іноземців на виступ Alyona Alyona і Jerry Heil на "Євробаченні"

На сторінці Alyona Alyona з’явився фрагмент її виступу в півфіналі на сцені масштабного конкурсу "Євробачення" разом із Jerry Heil. Реперка вирішила поцікавитися, як на їхній номер реагують люди з інших країн, тому показала іноземців, які дивилися його.

Дивлячись на реакцію громадян, можна побачити, що всі вони були шоковані тим, як виступили артистки. Сама ж Alyona Alyona подякувала за підтримку і наголосила, що її пісня з Jerry Heil продовжує поширюватися всім світом.

"Реакція іноземців на виступ в першому півфіналі "Євробачення". Дякуємо за підтримку! Teresa & Maria продовжує ширитися світом", — написала в описі під своїм відео українська реперка Alyona Alyona.

Публікація зі сторінки Alyona Alyona
Реакція іноземців на виступ Alyona Alyona і Jerry Heil. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі підписників Alyona Alyona 

Фоловери української реперки вирішили не мовчати і прокоментували це відео. Люди поділилися на два "табори": хтось написав компліменти на адресу дівчат, а дехто почав їх критикувати.

  • От вам і "Ахрана, атмєна" і "вихователь дитячого садочка", дівчата, ви робите більше, ніж ви думаєте. Ви підіймаєте моральний дух кожної українки, велике дякую вам за це. Сльози на очах від гордості
  • Декілька разів передивляюсь, і щоразу мурахи по шкірі, і сльози, і радість, і гордість за наших
  • Якби ж ще дівчата розуміли, про кого вони співають... І ким насправді була та мати Тереза
  • Мені одній не подобається ані пісня, ані слова, ані музика, ані номер, ані одяг, ані Jerry Heil? Альона — топ, звісно
Коментар зі сторінки Alyona Alyona
Коментар зі сторінки Alyona Alyona. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Alyona Alyona
Коментар зі сторінки Alyona Alyona. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Alyona Alyona
Коментар зі сторінки Alyona Alyona. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Alyona Alyona
Коментар зі сторінки Alyona Alyona. Фото: скриншот з Instagram

Alyona Alyona і Jerry Heil у півфіналі "Євробачення"

Нещодавно у Швеції відбувся перший півфінал масштабного пісенного конкурсу "Євробачення", де Україну представила реперка Alyona Alyona і співачка Jerry Heil. Артистки виступили п’ятими з піснею Teresa & Maria, показавши неймовірно потужний номер на сцені. 

Дівчатам вдалося "витягнути щасливий квиток" і потрапити до фіналу конкурсу, який буде 11 травня. 

Нагадаємо, ми писали про те, що реперка Alyona Alyona поскаржилася на стан свого здоров’я під час репетиції на "Євробаченні".

Раніше ми розповідали про те, що українська артистка Alyona Alyona впала на сцені "Євробачення". 

Також ми повідомляли про те, що в мережі показали відео реп-виконавиці Alyona Alyona зі своїм коханим.

Alyona Alyona
Jerry Heil
шоу-бізнес
Євробачення-2024

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