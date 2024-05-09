Alyona Alyona и Jerry Heil поразили иностранцев своим выступлением на сцене полуфинала Евровидения

Alyona Alyona и Jerry Heil на официальной церемонии открытия "Евровидения" в Мальме. Фото: Instagram Alyona Alyona

Известный украинский рэпер и автор песен Alyona Alyona показала свое выступление в полуфинале конкурса "Евровидение" с певицей Jerry Heil. Популярная исполнительница решила показать, как на их номер реагируют иностранцы из нескольких стран.

Соответствующие кадры Alyona Alyona обнародовала на своей странице в Instagram.

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Реакция иностранцев на выступление Alyona Alyona и Jerry Heil на "Евровидении"

На странице Alyona Alyona появился фрагмент ее выступления в полуфинале на сцене масштабного конкурса "Евровидение" вместе с Jerry Heil. Рэпер решила поинтересоваться, как на их номер реагируют люди из других стран, поэтому показала иностранцев, которые его смотрели.

Глядя на реакцию граждан, можно увидеть, что все они были шокированы тем, как выступили артистки. Сама же Alyona Alyona поблагодарила за поддержку и подчеркнула, что ее песня с Jerry Heil продолжает распространяться по всему миру.

"Реакция иностранцев на выступление в первом полуфинале "Евровидения". Спасибо за поддержку! Teresa & Maria продолжает распространяться по миру", — написала в описании под своим видео украинский рэпер Alyona Alyona.

Реакция иностранцев на выступление Alyona Alyona и Jerry Heil. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии подписчиков Alyona Alyona

Фолловеры украинского рэпера решили не молчать и прокомментировали это видео. Люди поделились на два "лагеря": кто-то написал комплименты в адрес девушек, а некоторые начали их критиковать.

Вот вам и "охрана, отмена" и "воспитатель детского сада", девушки, вы делаете больше, чем вы думаете. Вы поднимаете моральный дух каждой украинки, большое спасибо вам за это. Слезы на глазах от гордости

Несколько раз просматриваю, и каждый раз мурашки по коже, и слезы и радость, и гордость за наших

Если бы еще девочки понимали, о ком они поют... И кем на самом деле была та мать Тереза

Мне одной не нравится ни песня, ни слова, ни музыка, ни номер, ни одежда, ни Jerry Heil? Алена — топ, конечно

Комментарий со страницы Alyona Alyona. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Alyona Alyona. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Alyona Alyona. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Alyona Alyona. Фото: скриншот из Instagram

Alyona Alyona и Jerry Heil в полуфинале "Евровидения"

Недавно в Швеции состоялся первый полуфинал масштабного песенного конкурса "Евровидение", где Украину представила рэпер Alyona Alyona и певица Jerry Heil. Артистки выступили пятыми с песней Teresa & Maria, показав невероятно мощный номер на сцене.

Девушкам удалось "вытянуть счастливый билет" и попасть в финал конкурса, который пройдет 11 мая.

Напомним, мы писали о том, что рэпер Alyona Alyona пожаловалась на состояние своего здоровья во время репетиции на "Евровидении".

Ранее мы рассказывали, что украинская артистка Alyona Alyona упала на сцене "Евровидения".

Также мы сообщали о том, что в сети показали видео рэп-исполнительницы Alyona Alyona со своим любимым.