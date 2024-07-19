Співачка Анна Трінчер показала пишні груди і розлютила українців — відео

Трінчер розбурхала фантазію українців пишними "вишеньками" — не всі оцінили
Молода українська співачка, акторка і блогерка Анна Трінчер анонсувала прем’єру своєї нової композиції. Зірка поділилася спокусливим відео, на якому можна побачити, як вона в одному дуже незвичайному купальнику їсть вишні під фрагмент з нової пісні.
Відповідним відео Анна Трінчер поділилася на своїй сторінці в соцмережі Instagram.
Нове відверте відео Анни Трінчер
Співачка продовжує спокушати свою аудиторію струнким тілом і пишними формами. Цього разу на офіційній сторінці Анни Трінчер з’явилися кадри, на яких вона вкотре продемонструвала своє напівоголене тіло. Таким способом артистка вирішила анонсувати вихід нової пісні.
Трінчер показала себе у дуже незвичайному купальнику, верх якого був у формі маленьких пірамідок. З-під купальнику виглядали її пишні груди, які вона не так давно собі зробила. Анна їла на камеру вишні і, вочевидь, намагалася привернути увагу публіки.
@annatrincher
Скоро. Зі смаком вишні🍒♬ Зі смаком вишні - Анна Трінчер
"Наступне може бути твоє серце. Зі смаком вишні… Скоро", — написала в описі під своїм новим відео Анна Трінчер.
Реакція українців на відео Анни Трінчер
Поглянувши на нове відео української співачки, далеко не всі підписники оцінили його, тому в коментарях можна побачити як компліменти, так і негативні відгуки.
- Анічкааа, як це було ефектно, люблю тебе, пісня — розрив
- Красуня неймовірна
- Шо попало, я бачу, що вона захопилась собою, так і в ескорт можна потрапити, а може уже і там
- Дуже вульгарна!
Спокусливі фото Анни Трінчер
Останнім часом на сторінці артистки можна частіше побачити різні відверті фото і відео. Наприклад, нещодавно на сторінці Анни Трінчер з’явилися світлини, які вона зробила в басейні та біля нього. На фото українська співачка показує свої пишні форми і струнке тіло у спокусливому купальнику.
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