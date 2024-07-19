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Трінчер розбурхала фантазію українців пишними "вишеньками" — не всі оцінили

19 липня 2024 16:57
Галина Войтенко - Редактор
Співачка Анна Трінчер показала пишні груди і розлютила українців — відео
Українська співачка Анна Трінчер у шоу "Перепрошую". Фото: скриншот з YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Молода українська співачка, акторка і блогерка Анна Трінчер анонсувала прем’єру своєї нової композиції. Зірка поділилася спокусливим відео, на якому можна побачити, як вона в одному дуже незвичайному купальнику їсть вишні під фрагмент з нової пісні.

Відповідним відео Анна Трінчер поділилася на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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Нове відверте відео Анни Трінчер

Співачка продовжує спокушати свою аудиторію струнким тілом і пишними формами. Цього разу на офіційній сторінці Анни Трінчер з’явилися кадри, на яких вона вкотре продемонструвала своє напівоголене тіло. Таким способом артистка вирішила анонсувати вихід нової пісні.

Трінчер показала себе у дуже незвичайному купальнику, верх якого був у формі маленьких пірамідок. З-під купальнику виглядали її пишні груди, які вона не так давно собі зробила. Анна їла на камеру вишні і, вочевидь, намагалася привернути увагу публіки.

@annatrincher

Скоро. Зі смаком вишні🍒

♬ Зі смаком вишні - Анна Трінчер

"Наступне може бути твоє серце. Зі смаком вишні… Скоро", — написала в описі під своїм новим відео Анна Трінчер.

Публікація зі сторінки Анни Трінчер
Анонс нової пісні Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Реакція українців на відео Анни Трінчер

Поглянувши на нове відео української співачки, далеко не всі підписники оцінили його, тому в коментарях можна побачити як компліменти, так і негативні відгуки.

  • Анічкааа, як це було ефектно, люблю тебе, пісня — розрив
  • Красуня неймовірна
  • Шо попало, я бачу, що вона захопилась собою, так і в ескорт можна потрапити, а може уже і там
  • Дуже вульгарна!
Коментарі зі сторінки Анни Трінчер
Коментарі зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Анни Трінчер
Коментар зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Анни Трінчер
Коментар зі сторінки Анни Трінчер. Фото: скриншот з Instagram

Спокусливі фото Анни Трінчер

Останнім часом на сторінці артистки можна частіше побачити різні відверті фото і відео. Наприклад, нещодавно на сторінці Анни Трінчер з’явилися світлини, які вона зробила в басейні та біля нього. На фото українська співачка показує свої пишні форми і струнке тіло у спокусливому купальнику. 

Фотосессия Анны Тринчер в бассейне
Фотосесія Анни Трінчер в басейні. Фото: Instagram Анни Трінчер
Анна Тринчер в откровенном купальнике у бассейна
Анна Трінчер у відвертому купальнику біля басейну. Фото: Instagram Анни Трінчер

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка Анна Трінчер розповіла, як повернути життєву енергію. 

Раніше ми розповідали про те, що зірка Анна Трінчер зганьбилася через жарт про колишніх. 

Також ми повідомляли про те, що українську співачку Анну Трінчер помітили на весіллі з росіянами. 

Instagram Анна Трінчер шоу-бізнес українські зірки

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