Новый клип Анны Тринчер Зі смаком вишні — реакция бабушки на откровенные сцены в видео

Украинская певица Анна Тринчер в новом клипе. Фото: скриншот с YouTube

Молодая украинская звезда, блогер и актриса Анна Тринчер презентовала новую композицию. Популярная артистка решила показать свой новый клип бабушке и дедушке и снять их реакцию на откровенные кадры в видеоработе, чтобы продемонстрировать ее подписчикам.

Соответствующим видео Анна Тринчер поделилась на своей странице в соцсети Instagram.

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Реакция бабушки и дедушки Анны Тринчер на ее новый клип

Украинская певица решила показать свой новый клип родной бабушке и дедушке. Просмотрев кадры своей внучки из видеоработы, дедушка вообще ничего не сказал, но по его реакции можно понять, что он очень шокирован.

А вот бабушка, которую Анна Тринчер очень часто демонстрирует на своей странице в Instagram, поделилась своими эмоциями от увиденного. Она заявила, что такой она свою внучку еще не видела, но подчеркнула, что в этом клипе ничего плохого нет.

"Разве это мой ребенок? Будто к Мадонне на концерт попала… Ничего плохого здесь такого нет, но я своего ребенка такого еще не видела. Это же искусство! Надо сказать, что здесь ничего такого плохого нет, здесь все красиво", — заявила бабушка Анны Тринчер.

Анна Тринчер со своей бабушкой и дедушкой во время просмотра нового клипа. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии подписчиков Анны Тринчер

Посмотрев, как на новый клип певицы отреагировали родственники, подписчики просто не смогли промолчать. Люди стали оставлять свои комментарии, поделившись реакцией на видео.

Дедушке неловко стало от таких видео с внучкой

Боже, какая у тебя бабушка, очень хорошая, очень любит тебя, у меня мурашки

А я любовалась дедушкой и бабушкой, такие классные. Хорошо, что они есть. Долгих лет им

Нравится реакция дедушки

Комментарии со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Новая песня Анны Тринчер

На днях у Анны Тринчер вышла новая композиция под названием "Зі смаком вишні". В клипе украинская певица показала себя в откровенных сценах и образах. Только за один день видеоработа артистки набрала почти 190 тысяч просмотров и заняла первое место среди музыкальных видео на вкладке "В тренде".

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