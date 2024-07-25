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Анна Тринчер шокировала бабушку и дедушку эротическим клипом — реакция в сети

25 июля 2024 16:57
Галина Войтенко - Редактор
Новый клип Анны Тринчер Зі смаком вишні — реакция бабушки на откровенные сцены в видео
Украинская певица Анна Тринчер в новом клипе. Фото: скриншот с YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Молодая украинская звезда, блогер и актриса Анна Тринчер презентовала новую композицию. Популярная артистка решила показать свой новый клип бабушке и дедушке и снять их реакцию на откровенные кадры в видеоработе, чтобы продемонстрировать ее подписчикам.

Соответствующим видео Анна Тринчер поделилась на своей странице в соцсети Instagram.

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Реакция бабушки и дедушки Анны Тринчер на ее новый клип

Украинская певица решила показать свой новый клип родной бабушке и дедушке. Просмотрев кадры своей внучки из видеоработы, дедушка вообще ничего не сказал, но по его реакции можно понять, что он очень шокирован.

А вот бабушка, которую Анна Тринчер очень часто демонстрирует на своей странице в Instagram, поделилась своими эмоциями от увиденного. Она заявила, что такой она свою внучку еще не видела, но подчеркнула, что в этом клипе ничего плохого нет.

"Разве это мой ребенок? Будто к Мадонне на концерт попала… Ничего плохого здесь такого нет, но я своего ребенка такого еще не видела. Это же искусство! Надо сказать, что здесь ничего такого плохого нет, здесь все красиво", — заявила бабушка Анны Тринчер.

Публикация со страницы Анны Тринчер
Анна Тринчер со своей бабушкой и дедушкой во время просмотра нового клипа. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии подписчиков Анны Тринчер

Посмотрев, как на новый клип певицы отреагировали родственники, подписчики просто не смогли промолчать. Люди стали оставлять свои комментарии, поделившись реакцией на видео.

  • Дедушке неловко стало от таких видео с внучкой
  • Боже, какая у тебя бабушка, очень хорошая, очень любит тебя, у меня мурашки
  • А я любовалась дедушкой и бабушкой, такие классные. Хорошо, что они есть. Долгих лет им
  • Нравится реакция дедушки
Комментарии со страницы Анны Тринчер
Комментарии со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Анны Тринчер
Комментарии со страницы Анны Тринчер. Фото: скриншот из Instagram

Новая песня Анны Тринчер

На днях у Анны Тринчер вышла новая композиция под названием "Зі смаком вишні". В клипе украинская певица показала себя в откровенных сценах и образах. Только за один день видеоработа артистки набрала почти 190 тысяч просмотров и заняла первое место среди музыкальных видео на вкладке "В тренде".

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Анна Тринчер поделилась ценными советами.

Раньше мы рассказывали о том, что популярная артистка Анна Тринчер похвасталась своим стройным телом.

Также мы сообщали о том, что певица и блогер Анна Тринчер опозорилась из-за неудачной шутки о бывших.

Instagram Анна Тринчер шоу-бизнес украинские звезды

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