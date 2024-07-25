Новый клип Анны Тринчер Зі смаком вишні — реакция бабушки на откровенные сцены в видео

Анна Тринчер шокировала бабушку и дедушку эротическим клипом — реакция в сети
Молодая украинская звезда, блогер и актриса Анна Тринчер презентовала новую композицию. Популярная артистка решила показать свой новый клип бабушке и дедушке и снять их реакцию на откровенные кадры в видеоработе, чтобы продемонстрировать ее подписчикам.
Соответствующим видео Анна Тринчер поделилась на своей странице в соцсети Instagram.
Реакция бабушки и дедушки Анны Тринчер на ее новый клип
Украинская певица решила показать свой новый клип родной бабушке и дедушке. Просмотрев кадры своей внучки из видеоработы, дедушка вообще ничего не сказал, но по его реакции можно понять, что он очень шокирован.
@annatrincher
Ссылка в описании🤫♬ оригинальный звук - Анна Тринчер
А вот бабушка, которую Анна Тринчер очень часто демонстрирует на своей странице в Instagram, поделилась своими эмоциями от увиденного. Она заявила, что такой она свою внучку еще не видела, но подчеркнула, что в этом клипе ничего плохого нет.
"Разве это мой ребенок? Будто к Мадонне на концерт попала… Ничего плохого здесь такого нет, но я своего ребенка такого еще не видела. Это же искусство! Надо сказать, что здесь ничего такого плохого нет, здесь все красиво", — заявила бабушка Анны Тринчер.
Комментарии подписчиков Анны Тринчер
Посмотрев, как на новый клип певицы отреагировали родственники, подписчики просто не смогли промолчать. Люди стали оставлять свои комментарии, поделившись реакцией на видео.
- Дедушке неловко стало от таких видео с внучкой
- Боже, какая у тебя бабушка, очень хорошая, очень любит тебя, у меня мурашки
- А я любовалась дедушкой и бабушкой, такие классные. Хорошо, что они есть. Долгих лет им
- Нравится реакция дедушки
Новая песня Анны Тринчер
На днях у Анны Тринчер вышла новая композиция под названием "Зі смаком вишні". В клипе украинская певица показала себя в откровенных сценах и образах. Только за один день видеоработа артистки набрала почти 190 тысяч просмотров и заняла первое место среди музыкальных видео на вкладке "В тренде".
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